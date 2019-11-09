Додон рассказал, с кем социалисты могут создать новый правящий альянс

На фоне последних политических событий в стране главным вопросом стала жизнеспособность правящей коалиции, которая может распасться, президент Игорь Додон рассказал, как может быть переформатирован альянс.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Будущее правящей коалиции может быть предопределено уже на следующей неделе, когда станет ясно - отзовет ли правительство свой законопроект об изменении Закона о прокуратуре или нет. Именно этот вопрос стал точкой раздора в правящей коалиции ПСРМ-ACUM.

Однако глава государства Игорь Додон, который неформально является одним из руководителей Партии социалистов, в эфире телеканала НТВ-Молдова уточнил, как далее может быть переформатирована власть в республике.

По словам Додона, фракция социалистов может сформировать большинство в парламенте лишь с частью блока ACUM, оставив вне коалиции депутатов, настаивающих на передаче контроля над процедурой выдвижения генерального прокурора страны правительством и премьер-министром. Такой сценарий возможен лишь после отставки кабинета министров Санду, уточнил глава государства.

"Если правительство потерпит крах, это может быть новое соглашение между ПСРМ и частью ACUM . Это реальный сценарий. ( … ) Я предлагаю партнерам по коалиции не спешить. Не сжигайте мосты", - обратился Додон к парламентариям блока ACUM.

Принципиальной осталась позиция президента и относительно возможности формирования властного большинства с другими фракциями высшего законодательного органа Молдовы. Додон подчеркнул, что социалисты не пойдут на это ни при каких условиях.

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