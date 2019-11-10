Почему граждане Молдовы так хотят партнерства с Россией - ответ дан

Около половины граждан Молдовы во всех социологических опросах заявляют, что хотели бы, чтобы у Молдовы с Россией было налажено стратегическое партнерство, корреспондент Sputnik выяснял причину таких предпочтений жителей страны.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Несмотря на то, что в республике вот уже более десяти лет официально продвигается курс на евроинтеграцию, социологические опросы свидетельствуют о том, что граждане страны хотят нормальных взаимовыгодных отношений с Россией.

Если раньше популярность курса сближения с Евросоюзом стабильно варьировалась у отметки в 70 процентов, то сегодня этот показатель упал вдвое.

Чем вызвана такая резкая смена приоритетов жителей страны во внешней политике, и почему граждане Молдовы хотят дружить с Россией?

Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дал политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Исторически Молдова всегда поддерживала дружественные связи с Россией. Если более детально подойти к вопросу, можно утверждать, что Бессарабия, как историческая общность, появилась тогда в составе России по результатам русско-турецкой войны", — отметил Брутер. © Sputnik / Родион Прока Посольство России в Кишиневе призвало политические силы Молдовы к диалогу

По мнению собеседника, когда Молдавская демократическая республика утратила свою государственность в 1918 году, на этой территории наблюдалось большое социальное неравенство, отсутствие достаточных возможностей для урбанизации. Как подчеркнул Брутер, вертикальные "лифты", ранее позволявшие выходцу из Бессарабии построить карьеру и получить высокое социальное положение, также фактически исчезли.

Брутер утверждает: сегодня граждане независимой Молдовы хотят выстраивания эффективного партнерства с Россией именно потому, что в исторической памяти жителей республики сохранились воспоминания о периоде, когда в дружбе с Россией жилось, что называется, сытнее.

"Популярность идеи выстраивания поистине партнерских отношений с Россией среди молдавских граждан объясняется тем, что они на психологическом уровне хотят знать, что это государство находится для них в пределах досягаемости. Причем здесь не обязательно, чтобы Молдова входила в какие-то особое, стратегическое партнерство с Россией. Важно поддерживать лишь теплые, дружественные отношения. Но они должны быть прозрачными, безвизовыми, взаимовыгодными, экономически-успешными. Это позволит Молдове реанимировать экономику, создать совместные предприятия, частично вернуть население на родину", — заявил Брутер.

В завершении беседы эксперт отметил, что граждане Молдовы хотят предсказуемой жизни, сплочения общества, спокойствия и возможности мирно трудиться. При этом, сохранения двухвекторной политики, кооперации и с Евросоюзом, и с Россией, по мнению Брутера, Молдове не избежать.

После обретения этого спокойствия, можно будет говорить, что гражданское общество в Молдове начинает сформировываться, общество отойдет от политических распрей и будет занято исключительно внутренними проблемами страны, вопросами ее социального, экономического и культурного развития.

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