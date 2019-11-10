Российские депутаты хотят расширить список имеющих право на гражданство России

Об этом на встрече в Тирасполе с приднестровскими народными избранниками рассказал депутат Госдумы РФ Евгений Примаков.

ТИРАСПОЛЬ, 10 ноя – Sputnik Ирина Ляхова. Российская делегация экспертов в области международных отношений встретилась в Тирасполе с представителями депутатского корпуса Приднестровья. Во встрече также приняли участие посол России в Республике Молдова Олег Васнецов и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.

Российское гражданство

На встрече обсуждался вопрос возможности получения российского гражданства людьми, которые родились после 1992 года и у которых нет родителей с российскими паспортами. Как сказал депутат Госдумы Евгений Примаков, он лично является сторонником того, что русскоговорящие и русскоязычные люди должны иметь возможность получения российского гражданства.

"Но мы помним, как трудно шли поправки в российское законодательство, которые касались русскоязычных людей на востоке Украины. Только после вмешательства президента эти поправки были внесены. Мы рассчитываем на то, что постепенно мы добьемся того, чтобы эти поправки в законодательство были расширены", – отметил депутат.

Маткапитал и медстраховка

"Если говорить с точки зрения справедливости, это должно быть сделано, но нужно более тонко проработать законодательство, чтобы это касалось именно тех российских граждан, которые реально в этом нуждаются", – подчеркнул Примаков.

По мнению Примакова, по вопросу материнского капитала и российского сертификата медицинского страхования не может быть какого-то отдельного точечного решения именно для Приднестровья. Если решать вопрос таким образом, то придется принимать изменения в закон, чтобы все граждане РФ, где бы они не жили, имели бы право на материнский капитал и на медицинскую страховку. Включая тех граждан, которые живут, к примеру, в Канаде и Арабских эмиратах.

Депутат Госдумы России отметил, что у российских парламентариев налажены хорошие контакты с коллегами из Верховного Совета. Общение и обсуждение самых насущных вопросов приднестровцев происходит регулярно.

Сотрудничество

Глава Законодательного собрания Приднестровья Александр Коршунов рассказал, что во время диалога с российскими экспертами приднестровская сторона акцентировала их внимание на актуальных для Приднестровья вопросах, которые мы регулярно озвучивается на международных встречах и площадках.

"Со своей стороны представители российской делегации теперь уже на экспертном уровне в России будут обсуждать нашу информацию и стараться находить варианты решения вопросов, озвученных нами в ходе встречи", – подчеркнул Коршунов.

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