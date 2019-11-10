Российские депутаты хотят расширить список имеющих право на гражданство России

ТИРАСПОЛЬ, 10 ноя – Sputnik Ирина Ляхова. Российская делегация экспертов в области международных отношений встретилась в Тирасполе с представителями депутатского корпуса Приднестровья. Во встрече также приняли участие посол России в Республике Молдова Олег Васнецов и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев.
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"Но мы помним, как трудно шли поправки в российское законодательство, которые касались русскоязычных людей на востоке Украины. Только после вмешательства президента эти поправки были внесены. Мы рассчитываем на то, что постепенно мы добьемся того, чтобы эти поправки в законодательство были расширены", – отметил депутат.
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"Если говорить с точки зрения справедливости, это должно быть сделано, но нужно более тонко проработать законодательство, чтобы это касалось именно тех российских граждан, которые реально в этом нуждаются", – подчеркнул Примаков.
Депутат Госдумы России отметил, что у российских парламентариев налажены хорошие контакты с коллегами из Верховного Совета. Общение и обсуждение самых насущных вопросов приднестровцев происходит регулярно.
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"Со своей стороны представители российской делегации теперь уже на экспертном уровне в России будут обсуждать нашу информацию и стараться находить варианты решения вопросов, озвученных нами в ходе встречи", – подчеркнул Коршунов.
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