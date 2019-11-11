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Ион Чебан

Суд рассмотрит вопрос об утверждении Иона Чебана мэром Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

Результаты выборов генерального примара муниципия Кишинев будут утверждены судом, после чего Ион Чебан официально вступит в должность.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Вопрос о признании мандата Иона Чебана в понедельник рассмотрит суд Кишинева. Окружной избирательный совет муниципия 7 ноября передал суду протоколы с результатами выборов примара столицы, которые состоялись 3 ноября.

Ион Чебан на выборах в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Заседание суда назначено на понедельник, 11 ноября, на 14.00. Рассматривать признание мандата будет судья Галина Чобану. Также будут рассматриваться жалобы, поданные представителями оппозиционных сил. После решения суда мандат генерального примара Кишинева будет официально вручен Иону Чебану.

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Кандидат от Партии социалистов Ион Чебан выиграл выборы примара столицы во втором туре местных выборов, проходивших в городах и селах Молдовы в воскресенье, 3 ноября. Свои голоса за кандидата от ПСРМ отдали 52,39% жителей муниципия (123 807 человек).

Контркандидат от правого политического блока ACUM Андрей Нэстасе заручился поддержкой 47,61% горожан и жителей пригородов или 112 513 человек. Разница между кандидатами составила 11 294 голосов.

Результаты выборов не были опротестованы ни одним из участников электоральной гонки.

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Теги:
Мэрия, Кишинев, Ион Чебан


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