Парламент назначит дату голосования по вотуму недоверия кабмину Майи Санду

Постоянное бюро парламента в понедельник решит, когда будет рассмотрен вотум недоверия правительству Майи Санду, инициированный ПСРМ.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Инициатива фракции Партии социалистов должна быть рассмотрена в комиссии по юридическим назначениям и иммунитету на заседании в 11.00. После того как комиссия представит свой отзыв по инициативе, документ о вотуме недоверия может быть предложен для рассмотрения на пленарном заседании парламента.

Ранее было объявлено, что заседание постоянного бюро парламента, которому предстоит рассмотреть инициативу ПСРМ и назначить дату голосования по вотуму недоверия, состоится в 16.00.

Представители фракции социалистов на заседании парламента в пятницу выдвинули вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду.

Что стало причиной вотума недоверия

Правительство на заседании в среду объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Ранее глава республики Игорь Додон сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

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