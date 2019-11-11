12:14 11 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.71
Поиск
Срочно:
Заседание Парламента

Парламент назначит дату голосования по вотуму недоверия кабмину Майи Санду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
271 0 0
Sputnik Молдова

Постоянное бюро парламента в понедельник решит, когда будет рассмотрен вотум недоверия правительству Майи Санду, инициированный ПСРМ.

КИШИНЕВ, 11 ноя — Sputnik. Инициатива фракции Партии социалистов должна быть рассмотрена в комиссии по юридическим назначениям и иммунитету на заседании в 11.00. После того как комиссия представит свой отзыв по инициативе, документ о вотуме недоверия может быть предложен для рассмотрения на пленарном заседании парламента.

Ранее было объявлено, что заседание постоянного бюро парламента, которому предстоит рассмотреть инициативу ПСРМ и назначить дату голосования по вотуму недоверия, состоится в 16.00.

Представители фракции социалистов на заседании парламента в пятницу выдвинули вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду.

Что стало причиной вотума недоверия

Правительство на заседании в среду объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия
© Sputnik / Moldova
Правительства, рухнувшие после вотума недоверия

Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Ранее глава республики Игорь Додон сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Заседание парламента: социалисты выдвинули вотум недоверия правительству
Социалисты озвучили причины: почему в парламенте объявлен вотум недоверия кабмину Санду
Хроники "горячей пятницы": вотум недоверия правительству и протест у парламента
Теги:
вотум недоверия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
По ту сторону Берлинской стены: как жили немцы в ГДР - фото
Белорусский путешественник добрался до Грузии на лонгборде
Белорусский путешественник добрался до Грузии на лонгборде
Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия
Правительства, рухнувшие после вотума недоверия

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться