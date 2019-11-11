Санду пошла на мировую – что она предложила, чтобы коалиция не распалась

В рамках брифинга в понедельник премьер-министр Майя Санду рассказала, как решить вопрос с назначением генерального прокурора и сохранением правящей коалиции.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik, Андрей Петрик. Похоже, что премьер-министр Молдовы Майя Санду решила не обострять и без того напряженные отношения с партнерами политического блока ACUM по коалиции – фракцией Партии социалистов.

Камнем преткновения в отношениях между составляющими правящей коалиции стала процедура назначения кандидатуры генерального прокурора республики, ответственность за которую на минувшей неделе взяла на себя Санду.

В то же время молдавский премьер отметила, что республика нуждается в функциональной юстиции, но, к сожалению, не все политики в стране хотят этого.

"Юстиция должна быть настоящей, граждане должны быть уверенными в юстиции, а эта отрасль должна работать для них и только для них. Это невозможно сделать, назначая прокурора, у которого есть проблемы с неподкупностью, который может вновь начать выполнять политические указания", - уточнила Санду.

Глава кабмина также подчеркнула, что 6 ноября правительство взяло на себя ответственность за изменение процедуры назначения генерального прокурора через пересмотр законодательства в парламенте страны.

По мнению Санду, именно такая формула позволит избежать назначения политически-подконтрольного генерального прокурора, позволит обеспечить назначение на эту должность на ближайшие 7 лет специалиста, не имеющего проблем с неподкупностью.

"Во многих странах с развитой и функциональной демократией правительство участвует в отборе кандидатуры генерального прокурора. Такие механизмы отбора кандидатов на пост генпрокурора используются в Швеции, Дании, Норвегии, Португалии, Румынии, Сербии, Франции, Австрии и многих других правовых государствах", - уточнила Санду.

Венецианская комиссия не раз отмечала в ранее опубликованных вердиктах, что вовлечение правительства в процедуру выбора кандидатуры на пост генпрокурора является важным, в том числе потому, что обеспечивает борьбу с криминалитетом и нормальное функционирование государственных институтов, уточнила Санду.

"Вмешательство правительства в эту процедуру необходимо, особенно в ситуации, в которой все мы оказались. Незаконные схемы, о которых я узнаю от подчиненных министров, должны быть пресечены, а виновные6 наказаны. Этого можно добиться только с профессиональным генпрокурором, в деятельность которого верили бы все граждане", - заявила глава кабмина Молдовы.

Санду признала, что коалиция находится в политическом тупике, однако продолжение реформ, начатое правительством, должно осуществляться, а нынешний состав кабмина и далее должен осуществлять работу в этом направлении.

"Если заявления ПСРМ о желании сохранить правящее большинство правдивы, хочу предложить им выход из тупика: после отзыва вотума недоверия, мы направим законопроект по изменению процедуры назначения генпрокурора в Венецианскую комиссию, чтобы эта инстанция дала ему оценку", - заявила Санду, добавив, что выдвигать кандидатуру генпрокурора не будут до того момента, пока не получат вердикт высокой европейской инстанции.

Только таким образом, по мнению молдавского премьера, правительство сможет продолжить свою работу, а граждане вновь получат уверенность в том, что так в республике можно добиться справедливости.

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