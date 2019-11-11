Социалисты непреклонны – вотум недоверия отзовут только в одном случае

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Социалисты откажутся от вотума недоверия правительству под руководством Майи Санду только в случае отзыва закона, за который кабмин взял на себя ответственность. Об этом на брифинге заявил депутат-социалист Василий Боля.

По его словам, в понедельник в 13.00 состоялось заседание фракции Партии социалистов, на котором было проанализировано сегодняшнее предложение Санду. Ранее на брифинге глава правительства выступила за то, чтобы социалисты отозвали вотум недоверия из парламента, а она, в свою очередь, направит закон на рассмотрение в Венецианскую комиссию и обязуется до вынесения заключения не представлять шорт-лист претендентов на должность генпрокурора страны.

"На заседании фракция ПСРМ подтвердила ту же идею, которую инициировала на прошлой неделе. Единственное решение кризиса, спровоцированного Майей Санду, – отзыв инициативы правительства. В противном случае на следующем заседании парламента будет рассматриваться вотум недоверия кабмину под ее руководством", - сказал Боля.

По его словам, сделанное Санду предложение "говорит об одном факте – что не было никакой срочной необходимости для взятия на себя ответственности за проект изменения закона о прокуратуре".

"У правительства еще есть время подумать об отзыве этой инициативы, которым они могут воспользоваться… Мы не даем сроков. Сегодня на 16.00 созвано бюро парламента, которое созывает пленарное заседание", - пояснил Боля.

Что стало причиной вотума недоверия

Правительство на заседании 6 ноября объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Глава республики Игорь Додон, в свою очередь, сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

В итоге в пятницу после того, как Санду на заседании парламента перед депутатами объяснила решение взять на себя ответственность за изменение законодательства, депутаты от фракции социалистов выразили кабмину вотум недоверия. Дату его рассмотрения определит постоянное бюро высшего законодательного органа республики.

Как формировалась коалиция ПРСМ-ACUM

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство под руководством Санду. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента. 8 ноября депутат-социалист публично разорвал копию соглашения о формировании правящего большинства между ПСРМ и ACUM.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть двое независимых депутатов (от одномандатных округов).

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