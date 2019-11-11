Кто мог решить приднестровский вопрос: в Молдове презентовали книгу о Примакове

Работа про выдающегося российского политика, дипломата и ученого была представлена в рамках Международной конференции "Примаковские встречи".

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Кишиневе и Тирасполе презентовали российское издание "Политик, дипломат, ученый Евгений Примаков". Как писал Sputnik ранее, Евгений Максимович стал одним из инициаторов дипломатического решения приднестровского конфликта в середине 90-х годов.

"Книга - биографический очерк, который подкрепляется различными выдержками из автобиографии. Получается полная картина с его личными оценками жизненных перипетий и изменений в карьере", - рассказал публике председатель Совета ветеранов МИД России Валерий Морозов.

В книге отображены оценки взаимоотношений Примакова с лидерами России, а также зарубежных стран, с которыми ему приходилось иметь дело в разных ипостасях – журналиста, дипломата, политика. Опубликованы и воспоминания дипломатов и специалистов разных направлений, которые работали с Примаковым в разное время. Имена авторов статей известны многим. Среди них Сергей Лавров, Игорь Иванов, Валентина Матвиенко, Константин Косачев, Борис Пастухов, Вячеслав Трубников.

По словам Морозова, пытаясь оценить масштабность фигуры Примакова, многие сходятся во мнении, что он следовал умеренному, разумного консерватизму.

"Говорят: правильные мысли приходят тогда, когда человека покидают эмоции. Евгений Максимович именно из этой плеяды людей. С какой осторожностью, сдержанностью приходил он к принятию решений. Примаков был прагматиком, старался принимать взвешенные решения и настойчиво добивался их воплощения в жизнь", - отметил дипломат.

Редакторы издания надеются на то, что книга даст возможность понять всю многогранность личности Примакова и заинтересует не только дипломатов и политиков, но и широкую аудиторию.

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