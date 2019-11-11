Кто мог решить приднестровский вопрос: в Молдове презентовали книгу о Примакове

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Кишиневе и Тирасполе презентовали российское издание "Политик, дипломат, ученый Евгений Примаков". Как писал Sputnik ранее, Евгений Максимович стал одним из инициаторов дипломатического решения приднестровского конфликта в середине 90-х годов.
"Книга - биографический очерк, который подкрепляется различными выдержками из автобиографии. Получается полная картина с его личными оценками жизненных перипетий и изменений в карьере", - рассказал публике председатель Совета ветеранов МИД России Валерий Морозов.
По словам Морозова, пытаясь оценить масштабность фигуры Примакова, многие сходятся во мнении, что он следовал умеренному, разумного консерватизму.
"Говорят: правильные мысли приходят тогда, когда человека покидают эмоции. Евгений Максимович именно из этой плеяды людей. С какой осторожностью, сдержанностью приходил он к принятию решений. Примаков был прагматиком, старался принимать взвешенные решения и настойчиво добивался их воплощения в жизнь", - отметил дипломат.
Редакторы издания надеются на то, что книга даст возможность понять всю многогранность личности Примакова и заинтересует не только дипломатов и политиков, но и широкую аудиторию.
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