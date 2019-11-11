Додон встретился с Васнецовым: о чем шла речь

Президент Игорь Додон и посол России в Молдове Олег Васнецов пришли к единому мнению о важности укрепления сотрудничества между нашей страной и Российской Федерацией.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел в понедельник встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Как отметил глава государства, состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей между Молдовы и Россией.

"Подчеркнули необходимость дальнейшего углубления стратегического партнерства", - написал Додон.

Васнецов, в свою очередь, дал высокую оценку прошедшему 8-9 ноября в Комрате Международному инвестиционному форуму Invest Gagauzia-2019, где присутствовали и российские предприниматели.

"Пришли к единому мнению о важности укрепления сотрудничества между регионами Республики Молдова и Российской Федерацией", - подчеркнул президент.

Кроме того, стороны обратили внимание на успешное проведение в Кишиневе и Тирасполе выездного заседания "Примаковских чтений" - созданной в 2015 году дискуссионной площадки для дипломатов, политологов, историков, журналистов, ученых.

В субботнем круглом столе приняли участие члены российской и молдавской научной общественности, а также представители администрации президента, парламента и правительства Молдовы.

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