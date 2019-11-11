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Встреча спикера Зинаиды Гречаной с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом

Гречаная и Нойкирх обсудили реформу юстиции и законы по Гагаузии

© Photo: Facebook.com / Zinaida Greceanîi
Политика
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Sputnik Молдова

Дипломат обратил внимание на то, что независимость правосудия и регулирующих органов является ключом к верховенству закона и демократии.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Спикер парламента Зинаида Гречаная обсудила с главой миссии ОБСЕ в республике Клаусом Нойкирхом вопросы реформы правосудия в Молдове. Об этом Гречаная написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Отметила, что реформа правосудия по-прежнему поддерживается в парламенте, но очень важно, чтобы она была устойчивой и проводилась в интересах общества, а не в интересах какой-то партии или одного человека", - сказала Гречаная. 

Заседание парламента. Архивное фото
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Также спикер подтвердила открытость к сотрудничеству и сохранению действующего парламентского большинства.

"В то же время подчеркнула, что единственным решением на данный момент является отзыв законопроекта об ответственности правительства. Ожидания людей высоки и велико также доверие, в формировании которого участвовало все парламентское большинство. В такой ситуации нет места личным амбициям", - заявила председатель парламента.

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В свою очередь, Нойкирх обратил внимание на то, что "независимость правосудия и регулирующих органов является ключом к верховенству закона и демократии".

"Надеюсь, что в ближайшие дни будут найдены конструктивные решения для обеспечения согласования соответствующих правовых реформ в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ и рекомендациями Венецианской комиссии", - заявил Нойкирх. 

Флаг Республики Молдова и Гагаузии
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Также стороны обсудили необходимость продвижения в парламенте законов, касающихся АТО Гагаузия, равно как и ход переговорного процесса и механизмы вовлечения в него законодательного органа.

Глава миссии ОБСЕ выразил надежду, что парламент примет законодательные акты, утверждающие статус АТО Гагаузия, в преддверии 23 декабря, дня 25-й годовщины принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии .

Как отметили в пресс-службе миссии ОБСЕ в Молдове, Нойкирх приветствовал и участие депутатов в существующем механизме консультаций, что важно для процесса приднестровского урегулирования.

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