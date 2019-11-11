Санду: если кабмин отправят в отставку, нам нечего обсуждать с ПСРМ

Глава правительства Молдовы рассказала о том, что может произойти в парламенте, где во вторник будут рассматривать вотум недоверия.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду заявила, что если в парламенте поддержат вотум недоверия правительству, то она не видит причины, по которой могла бы вновь сесть за стол переговоров с представителями Партии социалистов для формирования нового большинства. Об этом она заявила в понедельник в ходе передачи на общественном телеканале.

Высший законодательный орган республики на заседании 12 ноября рассмотрит выдвинутый социалистами вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду.

Глава кабмина заявила, что "не видит, что сможет обсуждать с социалистами", если вотум недоверия поддержат, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли предложение, что представители блока ACUM и Партия социалистов после этого вновь сядут за стол переговоров, обсуждая возможное формирование коалиции.

"Если ПСРМ отправит в отставку это правительство, значит, они не хотят продолжать реформу юстиции. Нам не будет, что обсуждать, если мы не можем продолжить реформу юстиции", - заявила Санду.

По ее словам, "единственный выход из сложившейся ситуации, чтобы за этот вотум не голосовали и дали возможность правительству работать дальше".

"Сегодня я публично пообещала не предоставлять шорт-лист до выводов Венецианской комиссии. Завтра в парламенте увидим, что произойдет", - сказала премьер.

Санду подчеркнула, что "готова прийти на заседание парламента и ответить на все вопросы депутатов, особенно что касается реформы юстиции, в том числе членам Демпартии".

"У нас есть серьезная проблема, но ее можно решить, если завтра за вотум недоверия не проголосуют, если мы обсудим очень серьезно все последующие этапы реформы юстиции", - сказала Санду.

Глава кабмина также добавила, что члены правительства "завтра должны были идти в парламент для представления бюджета, а не для обсуждения вотума недоверия". По ее словам, речь идет о "бюджете солидарности", предполагающем рост зарплат и пособий.

"Если это правительство падет, то рискуем начать следующий год без бюджета. Большая часть этих инициатив должна финансироваться из внешних источников", - сказала премьер.

При этом, по ее словам, "внешним партнерам нужны четкие доказательства, что правительство проводит реформы", которые обязалось реализовать.

Санду также заявила, что все же продолжает верить, что можно двигаться дальше вместе, однако не видит возможности отозвать из парламента проект, за который кабмин взял на себя ответственность.

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