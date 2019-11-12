День "Х" для Майи Санду: депутаты рассмотрят вотум недоверия правительству

Рассмотрение вынесенного фракцией Партии социалистов вотума недоверия намечено на 10.00. На это же время запланирован митинг сторонников блока ACUM, которые по призыву депутатов блока собираются поддержать кабмин Санду.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Высший законодательный орган республики рассмотрит вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду во вторник, 12 ноября.

"Фракция Партии социалистов Республики Молдова пленарно поддержало правительство Санду во всех инициативах, включенных в программу деятельности кабинета министров. В то же время каждый раз мы обращали внимание на ухудшение социальной и экономической ситуации в стране и на то, что некоторые министры, которые отвечают за социально-экономический блок, не могут справиться с вызовами", - отмечено в тексте проекта вотума недоверия, опубликованного на сайте парламента.

В проекте сказано, что "важным вызовом для парламентского большинства и правительства была и есть реформа юстиции и вывод из-под политического влияния судейской системы и органов прокуратуры".

"Для достижения этой цели в сентябре этого года партии, которые сформировали парламентское большинство, подписали политическое соглашение о транзитных целях правительства, администрации президента и парламента, в том числе Партии социалистов Республики Молдова, Партии "Действие и солидарность" (PAS) и Платформы "Достоинство и правда" (DA)... Эти обязательства соблюдались парламентским большинством и при принятии законопроекта об изменении Закона о прокуратуре", - отмечено в тексте проекта вотума недоверия.

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Согласно принятым в конце сентября поправки предполагают, что министерство юстиции организовало конкурс по предварительному отбору кандидатов на пост генерального прокурора и определило четверых претендентов на эту должность.

Однако глава Минюста Олеся Стамате аннулировала результаты конкурса, а правительство взяло на себя ответственность за внесение новых поправок в Закон о прокуратуре. Изменения предполагают, что предварительным отбором кандидатов на пост генпрокурора будет заниматься премьер.

Авторы проекта вотума недоверия считают, что "новый проект, за который была взята ответственность, ставит под серьезную опасность независимость прокуратуры и политизирует структуру".

"Правительство Санду нарушает элементарные демократические принципы, присущие любому обществу, - изменило принципы игры во время игры, проигнорировало все практики в области назначения независимого генерального прокурора, проигнорировало Конституцию страны и мнение Венецианской комиссии (предпочтя не дожидаться), проигнорирован парламент по вопросу колоссального общественного интереса, не были проведены публичные дебаты, проигнорирован принцип прозрачности принятия решений и консультаций с обществом, и, что еще серьезнее в нынешней ситуации, было предано доверие политических и международных партнеров, поддержкой которых оно пользовалось безоговорочно, не посоветовавшись с ним", - сказано в тексте проекта.

Социалисты считают, что "новый законопроект, за который правительство взяло ответственность, ухудшает еще больше сложную ситуацию в области юстиции". В ПСРМ также отмечают, что "правительство Санду ответственно за полный провал реформы юстиции". Поэтому социалисты посчитали, что правительство должно уйти в отставку.

Обсуждение вотума недоверия правительству Санду намечено на 10.00. Это единственный вопрос в повестке заседания высшего законодательного органа страны.

На это же время запланирован митинг сторонников блока ACUM, которые по призыву депутатов блока собираются поддержать кабмин Санду.

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Что стало причиной вотума недоверия

Правительство на заседании 6 ноября объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Глава республики Игорь Додон, в свою очередь, сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

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В итоге 9 ноября после того, как Санду на заседании парламента перед депутатами объяснила решение взять ответственность за изменение законодательства, депутаты от фракции социалистов выразили кабмину вотум недоверия.

На брифинге в понедельник глава кабмина выступила за то, чтобы социалисты отозвали вотум недоверия из парламента, а она, в свою очередь, направит закон, за который взяло на себя ответственность правительство, на рассмотрение в Венецианскую комиссию и обязуется до вынесения заключения не представлять шорт-лист претендентов на должность генпрокурора Молдовы.

Социалисты же в ответ на это заявили, что откажутся от вотума недоверия только в случае отзыва закона, за который кабмин взял на себя ответственность.

Как формировалась коалиция ПРСМ-ACUM

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство под руководством Санду. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента. 8 ноября депутат-социалист публично разорвал копию соглашения о формировании правящего большинства между ПСРМ и ACUM.

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Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть двое независимых депутатов (от одномандатных округов).

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