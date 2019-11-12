"Тайная вечеря" демократов: что решили в ДПМ по вотуму недоверия кабмину

Демократы собрались перед заседанием парламента, на котором будет принято решение по поводу вотума недоверия кабинету министров под руководством Майи Санду.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Члены Демократической партии провели накануне заседание, обсудив политическую ситуацию в стране, а также то, как поступят депутаты этой фракции на заседании парламента, где будет обсуждаться вотум недоверия правительству Майи Санду.

"Нам предстоит принять важное решение. Вместе с председателями территориальный организаций Демократической партии и депутатами парламентской фракции обсудили политическую ситуацию в стране", - написал глава ДПМ Павел Филип на своей странице в Facebook.

По его словам, дискуссии были аргументированными, но "с эмоциями". Впрочем, лидер молдавских демократов не сказал точно, как проголосуют депутаты от фракции ДПМ в ходе обсуждения вотума недоверия правительству.

"Коллеги говорили и высказали свою точку зрения. Будем действовать (на заседании парламента - ред.), как единая команда", - отметил Филип.

Ранее депутат-демократ Андриан Канду заявил, что фракция поддержит вотум недоверия правительству Санду.

А его коллега Сергей Сырбу отметил, что голосование демократов по этому вопросу будет зависеть "от нескольких факторов".

"Политически то, поддержим ли мы этот вотум или нет, зависит от нескольких факторов. Мы определимся во фракции. Посмотрим, как премьер-министр выступит в парламенте, как она ответит на вопросы, и, может быть, мы примем решение в день рассмотрения вотума в парламенте", - сказал Сырбу.

Вице-председатель парламента, член блока ACUM Михай Попшой в комментарии одному из местных СМИ выразил надежду, что на заседании парламента во вторник не хватит голосов для того, чтобы отправить кабинет министров Санду в отставку.

Высший законодательный орган республики рассмотрит вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду во вторник, 12 ноября. Заседание намечено на 10.00. На это же время запланирован митинг сторонников блока ACUM, которые по призыву депутатов блока собираются поддержать кабмин Санду.

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