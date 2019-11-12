13:24 12 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.71
Поиск
Срочно:
Протест

Протест перед зданием парламента Молдовы - видео

© Sputnik / Матвеева Алёна
Политика
Получить короткую ссылку
63810
Sputnik Молдова

Заседание парламента началось, и вместе с ним стартовал митинг сторонников ACUM, которые по призыву депутатов блока собрались поддержать кабмин.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Сторонники Майи Санду собрались во вторник перед зданием парламента Молдовы для поддержки правительства под ее руководством.

Несколько десятков человек выступают против выражения парламентом вотума недоверия кабинету министров.

Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură - VIDEO
© Sputnik /
Заседание парламента РМ: вотум недоверия правительству Санду - видео

Манифестанты следят за заседанием парламента, слушая его через колонки.

К слову, сторонников правительства Санду члены блока ACUM стали призывать через социальные сети выйти на протест перед зданием парламента.

Что стало причиной вотума недоверия

Правительство на заседании 6 ноября объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре. 

Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Владимир Брутер
© Sputnik / Александр Натрускин
Брутер: непонятно, почему Санду пошла на обострение ситуации

Глава республики Игорь Додон, в свою очередь, сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

Додон призвал фракции правящей коалиции найти компромисс>>>

В итоге 9 ноября после того, как Санду на заседании парламента перед депутатами объяснила решение взять ответственность за изменение законодательства, депутаты от фракции социалистов выразили кабмину вотум недоверия.

На брифинге в понедельник глава кабмина выступила за то, чтобы социалисты отозвали вотум недоверия из парламента, а она, в свою очередь, направит закон, за который взяло на себя ответственность правительство, на рассмотрение в Венецианскую комиссию и обязуется до вынесения заключения не представлять шорт-лист претендентов на должность генпрокурора Молдовы.

Социалисты же в ответ на это заявили, что откажутся от вотума недоверия только в случае отзыва закона, за который кабмин взял на себя ответственность.

Как формировалась коалиция ПРСМ-ACUM

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей.

Заседание парламента. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Социалисты непреклонны – вотум недоверия отзовут только в одном случае

Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. 

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство под руководством Санду. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента. 8 ноября депутат-социалист публично разорвал копию соглашения о формировании правящего большинства между ПСРМ и ACUM.

Додон: Санду забила гол в собственные ворота>>>

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть двое независимых депутатов (от одномандатных округов).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Заседание правительства Молдовы: какие решения приняли в кабмине
Теги:
правила, протест


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
День вина в Гагаузии
День вина в Гагаузии: самые яркие моменты - фото
Ședința Parlamentului RM – Moțiunea de cenzură - VIDEO
Заседание парламента РМ: вотум недоверия правительству Санду - видео
Сколько цветов и фруктов можно ввезти в Россию из-за рубежа
Как в Россию ввозить фрукты и овощи - правила и нормы

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться