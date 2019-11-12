"Мы не боимся настоящей юстиции": в парламенте произошел обмен репликами

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду на выступлении в парламенте Молдовы пытается убедить депутатов в эффективности работы действующего правительства. В своей речи она говорит о том, что кабмин должен был обсуждать в высшем законодательном органе "бюджет солидарности", предусматривающий рост зарплат и пособий. Вместо этого рассматривается вотум недоверия.

Большую часть выступления она посвятила теме реформы юстиции.

"Мы обещали гражданам справедливость. Мы не боимся настоящей юстиции. Захваченная юстиция означает защиту воров и исполнение чьих-то заказов. Такую недоюстицию наш народ знает давно, когда были отменены результаты выборов. Сколько раз президента отстраняли на пять минут, чтобы промульгировать тот или иной закон. Юстиция должна стать свободной, чтобы все граждане этой страны могли быть свободными", - сказала Санду. © Sputnik / Заседание парламента РМ: вотум недоверия правительству Санду - видео

Кроме того, премьер сообщила, что за пять месяцев работы правительству удалось привлечь около двух миллиардов леев.

Депутат-социалист Василий Боля в ответ на заявления главы кабмина с трибуны парламенты отметил, что сегодняшнее голосование в законодательном органе касается взятия правительством на себя ответственности за изменения в Закон о прокуратуре.

"Никто не отрицает ваши достижения по социальным вопросам, и Партия социалистов всегда поддерживала их своими голосами. Это так, ремарка", - отметил Боля.

К слову, выступление Санду перед парламентом длилось менее 40 минут. В настоящее время начался этап вопросов к премьеру и ответов на них.

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