Какое правительство будет у Молдовы, если кабмин Санду отправят в отставку

Депутаты молдавского парламента рассматривают вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду. Sputnik узнал, что предусматривает законодательство, если кабмину выражают такой вотум.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik, Лучия Попеску. Если парламент найдет как минимум 51 голос для выражения вотума недоверия правительству под руководством Майи Санду, то ее команда будет продолжать работу до избрания нового состава кабинета министров.

Согласно законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, то этот кабмин до принесения присяги членами нового правительства исполняет только функции управления общественными делами. © Sputnik / Заседание парламента РМ: вотум недоверия правительству Санду - видео

Правительство, которому выразили вотум недоверия не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; предлагать и назначать или освобождать с должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих государственных служащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением, если у человека по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, привлекающие денежные обязательства для Республики Молдова.

До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту Республики Молдова кадровые перестановки в кабмине.

Социалисты непреклонны – вотум недоверия отзовут только в одном случае>>>

Во вторник депутаты молдавского парламента рассматривают вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду.

Социалисты считают, что "новый законопроект, за который правительство взяло ответственность, ухудшает еще больше сложную ситуацию в области юстиции". В ПСРМ также отмечают, что "правительство Санду ответственно за полный провал реформы юстиции". Поэтому социалисты посчитали, что правительство должно уйти в отставку.

Санду: если кабмин отправят в отставку, нам нечего обсуждать с ПСРМ>>>

Обсуждение вотума недоверия правительству Санду - единственный вопрос в повестке заседания высшего законодательного органа страны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK