Стало известно, почему отставка правительства Санду выгодна блоку ACUM

Хотят ли в блоке ACUM избавиться от бремени власти? Аналитик Игорь Волницкий рассказал о том, почему правительства во главе с Майей Санду взяло на себя ответственность за изменение Закона о прокуратуре и выдвижение кандидата на пост генпрокурора республики.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Как представители политического блока ACUM, так и члены парламентской фракции ПСРМ заинтересованы в том, чтобы выйти из правящей коалиции, которая было сформирована 8 июня текущего года. Спектакль, который мы видим сегодня между этими двумя политическими противоположностями, не более - чем попытка разорвать "брак поневоле", который был заключен лишь для того, чтобы отстранить Демократическую партию от власти. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Игорь Волницкий.

Собеседник уверен: возможная отставка правительства Санду выгодна блоку ACUM, который показал, что неспособен выполнить обещания, данные гражданам, ожидания правоцентристского электората, которые присутствовали в самом начале парламентских выборов, не оправдались. © Sputnik / Miroslav Rotari Генпрокурор раздора, или что будет с союзом социалистов и блока ACUM

"Обе стороны заинтересованы в этом политическом разводе, но особенно это на руку представителям блока ACUM. Через отставку правительства блок ACUM избавится от бремени власти, которое не так уж и легко. Ведь именно блок ACUM взял на себя ответственность за власть в стране. Однако сейчас мы видим критику в адрес этого правительства, эйфория в обществе спала. А после этого начали появляться вопросы, почему ничего не происходит, и не меняется. По некоторым направлениям есть попытки проведения реформ, однако люди ждут социально-экономических результатов. В этом направлении кабмин Санду - большой должник", - заявил Волницкий.

Ситуация станет еще более напряженной наступающей зимой, когда тарифы на электроэнергию и газ вырастут, уточнил политический аналитик.

"Представьте себе, что госпожа Санду останется премьер-министром на зимнее время, когда граждане на своем кармане ощутят повышение тарифов, цен на продукты. После того, как закончится отопительный сезон, с каким имиджем выйдет правительство Санду из него?", - задался вопросом собеседник. © Sputnik / Матвеева Алёна Перед парламентом сторонники ACUM провели митинг в поддержку Санду

Поэтому сейчас политическому блоку ACUM лучше быстрее избавиться от власти, чтобы иметь электоральные шансы на досрочных парламентских выборах, уверен Волницкий.

"Если они хотят сохранить реальные шансы на президентских и возможных досрочных парламентских выборах, блоку ACUM необходимо уйти из власти. В нынешних условиях правительство показало, что не может обеспечить быстрые изменения к лучшему для граждан", - уточнил Волницкий.

По его мнению, данные представителями блока ACUM обещания избирателям в начале парламентской предвыборной кампании, неосуществимы, а правительство даже не приблизилось к выполнению малой части из них.

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