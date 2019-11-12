Фракция Партии "Шор" воздержится от голосования по вотуму недоверия кабмину

Фракции Партии "Шор" принадлежит семь кресел в 101-местном высшем законодательном органе Молдовы - депутаты от этой фракции решили не поддерживать вотум недоверия правительству.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Фракция Партии "Шор" воздержится от голосования по вотуму недоверия правительству Майи Санду. Об этом заявил депутат Денис Уланов.

По его словам, депутаты фракции Партии "Шор" не будут участвовать "в политических играх, которые не имеют ничего общего с реформой юстиции".

Во вторник депутаты молдавского парламента рассматривают вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду.

Социалисты считают, что "новый законопроект, за который правительство взяло ответственность, ухудшает еще больше сложную ситуацию в области юстиции". В ПСРМ также отмечают, что "правительство Санду ответственно за полный провал реформы юстиции". Поэтому социалисты посчитали, что правительство должно уйти в отставку.

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Обсуждение вотума недоверия правительству Санду - единственный вопрос в повестке заседания высшего законодательного органа страны.

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