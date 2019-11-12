Правительство Санду падет: Демпартия поддержит вотум недоверия

Кабинет министров под руководством Майи Санду может пасть во вторник, демократы решили проголосовать за отставку кабмина.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Фракция Демократической партии Молдовы поддержит вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду. Об этом заявил в ходе своего выступления депутат Павел Филип.

"Демпартия поддержит решение блока ACUM уйти из власти и проголосует за вотум недоверия правительству", - сказал Филип.

Ранее фракция Партии "Шор" заявила, что воздержится от голосования по выдвинутому социалистами вотуму недоверия.

Чтобы правительство было отправлено в отставку, необходимы голоса 51 депутата.

Что стало причиной вотума недоверия

Правительство на заседании 6 ноября объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора – предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров (ВСП) кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Глава республики Игорь Додон, в свою очередь, сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

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В итоге 9 ноября после того, как Санду на заседании парламента перед депутатами объяснила решение взять ответственность за изменение законодательства, депутаты от фракции социалистов выразили кабмину вотум недоверия.

На брифинге в понедельник глава кабмина выступила за то, чтобы социалисты отозвали вотум недоверия из парламента, а она, в свою очередь, направит закон, за который взяло на себя ответственность правительство, на рассмотрение в Венецианскую комиссию и обязуется до вынесения заключения не представлять шорт-лист претендентов на должность генпрокурора Молдовы.

Социалисты же в ответ на это заявили, что откажутся от вотума недоверия только в случае отзыва закона, за который кабмин взял на себя ответственность.

Как формировалась коалиция ПРСМ-ACUM

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство под руководством Санду. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента. 8 ноября депутат-социалист публично разорвал копию соглашения о формировании правящего большинства между ПСРМ и ACUM.

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Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 36 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть двое независимых депутатов (от одномандатных округов).

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