"Отставленный" премьер Санду вышла к протестующим – эмоции зашкаливали

После того, как парламент голосами 63 депутатов отправил в отставку правительство Майи Санду, она вышла к своим сторонникам и произнесла эмоциональную речь перед собравшимися.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. И.о. премьера Майя Санду поблагодарила своих сторонников, что они поддерживают ее и коллег и в горе, и радости, заявив, что некоторые политические силы в парламенте "испугались реформы юстиции", которую по-своему пытался реализовать кабинет министров. Об этом она заявила, выйдя к толпе протестующих, неустанно скандировавшей ее имя, после того, как парламентарии большинством голосов выразили вотум недоверия правительству.

"Они красиво говорили в течение нескольких месяцев, что хотят освободить страну, построить государство для людей. Однако когда поняли, что мы хотим избавить страну от монополий и криминальных схем, видимо, передумали", - заявила Санду сторонникам.

В довольно категоричной форме Санду обвинила уже бывших партнеров по правящей коалиции, что они "испугались независимого прокурора".

Экс-премьер уточнила, что в то время, как в парламенте говорили о судьбах бедных людей, о том, что необходимо было обсуждать вопрос поднятия пенсий и зарплат, надо было обсуждать и пресечение мошеннических и преступных схем, чтобы это стало возможным.

"Мы знаем, что нам будет сложно, но надеемся на вашу настоящую поддержку. Мы заслуживаем жить в стране честных людей", - заявила в своей речи Санду.

Политик добавила, что многие парламентарии в нынешнем составе высшего законодательного органа страны побоялись провести реформу юстиции.

При этом лидеры блока ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе не исключили, что в парламенте страны может быть сформирована новая коалиция из фракции ПСРМ и депутатов Демократической партии.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон, выступая в эфире частных телеканалов неоднократно заявлял, что фракция Партии социалистов не пойдет на коалицию ни с одним из политформирований, представленных в составе высшего законодательного органа республики, кроме блока ACUM.

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