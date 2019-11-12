В ЕС прокомментировали отставку правительства Молдовы

Выражение вотума недоверия правительству Молдовы по вопросу, связанному с назначением генерального прокурора, дает тревожный сигнал относительно процесса реформ в стране, отметили в ЕС.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. После голосования за отставку молдавского правительства во главе с Майей Санду в республике не исчезла необходимость проведения реформ. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей (EEAS), опубликованном во вторник.

Стало известно, почему отставка правительства Санду выгодна блоку ACUM>>>

Парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия правительству под руководством Санду. За это решение проголосовали 63 депутата, представляющие фракции социалистов и демократов.

"Выражение вотума недоверия правительству Молдовы по вопросу, связанному с назначением генерального прокурора, дает тревожный сигнал относительно процесса реформ в стране", - говорится в сообщении EEAS.

Там же уточняется, что "коалиция инициировала несколько инициатив для реализации ключевых обязательств, взятых на себя в июне, в частности в области борьбы с коррупцией, независимой судебной системы и расследованию банковской кражи".

"Необходимость этих реформ не исчезла после голосования за отставку правительства", - заявили в EEAS.

При этом, "партнерство Европейского союза продолжит фокусироваться на принесении ощутимой выгоды гражданам Молдовы".

"В этом контексте, ЕС готов работать с теми силами в Молдове, кто поддержит процесс реформ, являющихся основой Соглашения об ассоциации, в частности по борьбе с коррупцией и расширением политической аффилированности, и обеспечению независимости юстиции и деполитизации госинститутов. В наших отношениях с Молдовой мы продолжим основываться на принципе обусловленности и соблюдению закона и демократических стандартов", - заключили в EEAS.

Какое правительство теперь будет у Молдовы

Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров.

Протест перед зданием парламента Молдовы - видео>>>

Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK