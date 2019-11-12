Додон приглашает в среду все парламентские фракции на консультации

Глава республики прокомментировал политическую ситуацию в стране и вотум недоверия правительства Майи Санду, который выразил во вторник парламент.

КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что произошло самоотстранение правительства Майи Санду - ее команда спровоцировали падение всего кабмина и кризис в коалиции. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.

Парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия правительству под руководством Санду. За это решение проголосовали 63 депутата, представляющие фракции социалистов и демократов.

"Мы находимся в ситуации, когда безответственность и незрелость некоторых политиков привели к кризису. Это не впервые, когда кто-то топчет соглашение и не соблюдает договоренности. Мы должны четко определять этот момент. Мы присутствуем при самоотстранении правительства. Они намеренно спровоцировали падение всего кабмина и кризис в коалиции, чтобы отвлечь внимание от ошибочной политики в социальной и экономической сферах страны", - заявил Додон.

По его словам, "Санду надо понять, когда поддерживают партнеры по коалиции, их нельзя игнорировать, нельзя создавать закона, как тебе нравится, нельзя игнорировать Конституцию и Венецианскую комиссию".

"У нас на данный момент политический кризис, и надо срочно найти решения, чтобы он не стал экономическим и социальным. Если депутаты из блока ACUM не согласятся на диалог, то будет очевидно их желание привести страну к досрочным выборам", - подчеркнул Додон.

Он отметил, что "если кто-то думает, что сможет продлить этот кризис, он ошибается".

"Уже завтра приглашаю на консультации парламентские фракции... Обязан, согласно Конституции, проводить консультации со всеми парламентскими фракциями", - сказал президент.

Так, представителей ПСРМ ожидают в 10.00, блока ACUM - в 11.00, демократов - в 12.00, депутатов от фракции Партии "Шор" - в 13.00.

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Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров.

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Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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