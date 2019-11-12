Додон рассказал, кто может стать следующим премьером Молдовы

Глава республики заявил, что в парламенте возможен только один альянс - между ПСРМ и ACUM, а на создание парламентского большинства с демократами социалисты не пойдут.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон готов к началу переговоров между ПСРМ и блоком ACUM по кандидатуре нового премьер-министра. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции во вторник после того, как был отправлен в отставку кабинет министров Майи Санду.

Парламент Молдовы голосами 63 депутатов отправил в отставку правительство Майи Санду. За это решение проголосовали социалисты и демократы.

Вместе с тем президент подчеркнул, что о коалиции между социалистами и демократами не может быть и речи. "В этом парламенте возможен только один альянс, и это альянс между ПСРМ и ACUM", — заявил Додон.

Как считает глава республики, на данный момент в стране установился политический кризис, "и надо срочно найти решения, чтобы он не стал экономическим и социальным".

Правительство Майи Санду пало: 63 депутата выразили вотум недоверия>>>

"Считаю жизненно необходимым, чтобы депутаты из большинства шли вперед вместе, незамедлительно сделали предложение по назначению нового премьера, определили хорошего кандидата, которого смогли бы выдвинуть в течение нескольких дней. Незамедлительно одобрю этого претендента от парламентского большинства ПСРМ-ACUM, но, очевидно, не отправленного сегодня в отставку", - подчеркнул президент.

По его словам, если депутаты из блока ACUM не согласятся на диалог, то будет очевидно их желание привести страну к досрочным выборам – "в такой сложный период для Молдовы, на пороге зимы".

"Если гордость некоторых политиков будет выше желания поддержать стабильность и избежать кризиса и досрочные выборы, оставляю за собой право прийти с предложениями и конкретными действиям. Предложу премьера из-за пределов политической сферы, профессионала с командой технократов, способного быстро принять бразды и эффективно управлять ими", - сказал Додон.

Он добавил, что новое "правительство должно соблюдать все обязательства по отношению к внешним партнерам – внедрение соглашения об ассоциации с ЕС, стратегическое партнерство с Россией, США и нашими соседями".

"Если кто-то думает, что сможет продлить этот кризис, он ошибается", - сказал он.

Какое правительство теперь будет у Молдовы

Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров.

Протест перед зданием парламента Молдовы - видео>>>

Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK