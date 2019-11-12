Коалиции ПСРМ-ACUM конец — что будет дальше

Правительство Майи Санду продержалось пять месяцев, а вместе с ним и парламентское большинство — экс-премьер отвергает сотрудничество с социалистами.

Формально о распаде коалиции никто не заявлял. Напротив, на пресс-конференции после отставки кабмина президент Игорь Додон подтвердил — социалисты готовы начать переговоры с ACUM о новом (и ином!) премьере в рамках коалиционного соглашения.

Однако Майя Санду публично и наотрез отказалась иметь дело с Партией социалистов (ПСРМ).

"Сейчас пусть берут на себя ответственность те, кто спровоцировал отставку. Нам не о чем с ними разговаривать", — заявила Санду журналистам, выйдя из зала пленарных заседаний парламента.

Новое правительство или досрочные выборы

Если мы правильно поняли слова о "пусть берут ответственность", Санду фактически заявила об отказе блока ACUM от переговоров о формировании нового правительства и о переходе в оппозицию.

То есть, о новой коалиции между ACUM и Демократической партией (ДПМ) речи не идет, по крайней мере, на сегодняшний день.

Игорь Додон, в свою очередь, категорически отвергает предположения о каком бы то ни было союзе между ПСРМ и ДПМ. "В парламенте возможен только один альянс, и это альянс между ПСРМ и ACUM", — сказал он на пресс-конференции после отставки кабмина.

Санду начала подготовку к президентским выборам

Нет сомнений, что экс-премьер Майя Санду сегодня заснет с хорошим настроением — несмотря на то, что она чуть не расплакалась в объятиях своих сторонников, восторженно встретивших ее у парламента после отставки.

Многие заметили, что речь Майи Санду перед голосованием вотума недоверия была так экспрессивна, как будто премьер обращалась не к депутатам, а к дорогим избирателям, через объективы телекамер.

В общем, так и есть — очевидно, что с центральной трибуны парламента Санду произнесла не последнюю речь премьера, а первую речь будущего кандидата в президенты.

Выборы главы государства состоятся в 2020 году, и нельзя не признать, что отставка правительства — это подарок для Майи Санду как для потенциального кандидата в президенты. Она исключительно удачно избежала необходимости отвечать за отопительный сезон, а затем — за весенний сев, и имеет шанс без заминки войти в избирательную кампанию-2020, в белом костюме и на белом коне.

Зима близко

Положение перед началом зимы в Молдове — жуткое. Генеральный прокурор не назначен, множество важных госструктур возглавляют исполняющие обязанности, а объявленные конкурсы на вакантные должности зашли в тупик.

Государственный бюджет не принят. В бюджете социального страхования, как заявила в парламенте Майя Санду — дефицит в 1,5 миллиарда леев.

Надежды на внешнее финансирование придется похоронить — никто не даст серьезных денег "временному" правительству.

Между тем, по заявлению Санду, внешняя помощь, о которой уже достигнуты договоренности, составила за пять месяцев 2 миллиарда леев и еще 600 миллионов леев правительство планировало привлечь в ближайшие месяцы. Надо понимать, это тот минимум, с которым правительство планировало пережить зиму.

До назначения нового правительства министры Майи Санду останутся на своих местах. Однако легко предположить, что заниматься они будут чем угодно, но только не решением проблем страны — а какой им смысл, учитывая, что все заслуги достанутся их оппонентам, а за все провалы они и так окажутся в ответе?

Первые заявления Санду после вынесения вотума недоверия правительству>>>

Осталось заметить, что коалиция ПСРМ-ACUM, как это заявляли сами партнеры, была создана благодаря уникальному геополитическому консенсусу.

Учитывая слова Майи Санду об отказе сотрудничать с ПСРМ, видимо, и консенсусу тоже пришел конец.

Наверное, это самый огорчительный итог сегодняшнего дня.

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