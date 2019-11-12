Гордость и предубеждение: чем завершится кризис в молдавской политике

Вотум недоверия правительству, митинг у парламента, приглашение на новые переговоры внутри коалиции – страна находится на пороге кризиса: Sputnik внимательно следил за тем, что произошло в коридорах молдавской власти, и рассказывает теперь читателям.

Ох, уж этот ноябрь! Аномальная жара установилась не только на улицах, но и в коридорах молдавской власти. Не прошло и полгода (а точнее – чуть более пяти месяцев), как парламент вынес вотум недоверия правительству Майи Санду. Казалось бы, противоположности притягиваются, но это все-таки не про союз правых и левых.

Разбил трещавшую по швам коалицию блока ACUM и ПСРМ конкурс на пост генпрокурора. И события дня в молдавском парламенте стали логическим завершением того, что в народе называют "мало торговались и не договорились". Голосами 63 депутатов (демократы + социалисты, фракция Партии "Шор" воздержалась) парламент выразили вотум недоверия кабмину.

Вотум недоверия: хроника дня

Событийно все выглядело так: рано утром Майя Санду провела заседание правительства, потом выступила в парламенте и ответила на вопросы депутатов.

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Задавая ей вопрос, опытный политик-демократ Дмитрий Дьяков заговорил о любви, но этим нисколько не смутил незамужнюю Санду. Та ведь тоже не первый день во власти.

Пассаж демократа выслушала.

"Кажется, эта лав-стори, которая началась несколько месяцев назад, заканчивается. Мы во фракции ждали, чтобы вы сказали, каким видите дальше работу правительства. Потому что, если закончилась одна любовь, должна начаться другая. В состоянии ли вы влюбиться еще в кого-то, чтобы руководить этим правительством?", - спросил Дьяков.

Романтический градус, который так свойственен этому ноябрю, Санду намеренно снизила.

"У нас есть одна любовь, любовь к народу, и мы ее ни на что не променяем. А лав-стори, как вы сказали, случилась потому, что это был единственный метод избавить страну от бедствия", - парировала премьер.

Депутат Октавиан Цыку, как оказалось позже, тоже был настроен на философские рассуждения. Он вспомнил самые громкие предательства в молдавской политике. И умудрился ввести забавный термин - "история кидэнелий". Кстати, правительство Санду стало четвертым по счету кабмином за всю историю независимости Молдовы, которое получило вотум недоверия от парламента.

"Мы продолжим работать для людей, продолжим бороться – и на улице, и на баррикадах, и в правительстве, если бы нам дали эту возможность. Мы продолжим бороться за свободу против нового бедствия. Что произойдет дальше, зависит от решения многих партий", - сказала Санду после объявления вотума недоверия. Она вышла из парламента и обратилась к протестующим. Все это время у здания митинговали ее сторонники, которые скандировали "Майя Санду - премьер!".

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"Без реформы юстиции мы не можем ждать серьезных изменений в других сферах, потому что деньги будут попадать в карманы воров", - была категорична Санду.

Она подчеркнула, что "не о чем говорить с людьми, которые не поддерживают главное – реформу юстиции".

Тут она непрозрачно намекнула на социалистов.

© Sputnik / Rodion Proca Акция протеста в поддержку правительства Майи Санду.

Гордость и предубеждение

Практически сразу же после событий, развернувшихся в парламенте, свою позицию обозначил президент Молдовы Игорь Додон. Глава республики заявил, что в парламенте возможен только один альянс - между ПСРМ и ACUM, а на создание парламентского большинства с демократами социалисты не пойдут.

Додон заявил, что готов к началу переговоров между ПСРМ и блоком ACUM по кандидатуре нового премьер-министра.

"Считаю жизненно необходимым, чтобы депутаты из большинства шли вперед вместе, незамедлительно сделали предложение по назначению нового премьера, определили хорошего кандидата, которого смогли бы выдвинуть в течение нескольких дней. Незамедлительно одобрю этого претендента от парламентского большинства ПСРМ-ACUM, но, очевидно, не отправленного в отставку", - подчеркнул президент.

По его словам, если депутаты из блока ACUM не согласятся на диалог, то будет очевидно их желание привести страну к досрочным выборам – "в такой сложный период для Молдовы, на пороге зимы".

© Sputnik / Rodion Proca Брифинг президента Игоря Додона.

"Если гордость некоторых политиков будет выше желания поддержать стабильность и избежать кризиса и досрочные выборы, оставляю за собой право прийти с предложениями и конкретными действиям. Предложу премьера из-за пределов политической сферы, профессионала с командой технократов, способного быстро принять бразды и эффективно управлять ими", - заключил Додон.

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Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду © Sputnik / Rodion Proca

Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду © Sputnik / Rodion Proca

Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду © Sputnik / Rodion Proca

Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду © Sputnik / Rodion Proca

Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду © Sputnik / Rodion Proca 1 / 5 © Sputnik / Rodion Proca Заседание парламента РМ – вотум недоверия правительству Санду

На что больше не способен кабмин Санду

Правительство, которому выразили вотум недоверия:

не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов;

принимать постановления и программные документы;

давать заключения на законодательные инициативы;

предлагать и назначать или освобождать с должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих государственных служащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением, если у человека по объективным причинам не может выполнять обязанности;

принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами либо для управления чрезвычайными ситуациями;

заключать международные договоры, привлекающие денежные обязательства для Республики Молдова.

До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту Республики Молдова кадровые перестановки в кабмине.

© Sputnik / Moldova Правительство Майи Санду пало после вотума недоверия

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