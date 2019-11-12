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Ион Чебан

Ион Чебан приостановил членство в ПСРМ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

Свежеизбранный градоначальник вышел из всех руководящих органов Партии социалистов и приостановил членство в этой политической организации.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан приостановил членство в Партии социалистов после пяти лет работы в политическом формировании, членом которого он был с ноября 2014 года.

Об этом объявил сам городской голова на своей странице в Facebook. Таким образом, во время своего пребывания на посту примара Ион Чебан не будет иметь отношения к Партии социалистов.

"Как я уже говорил, сегодня я приостановил членство в ПСРМ. Я буду работать для каждого жителя. Я буду примаром для всех кишиневцев", - написал Чебан.

Также Чебан приостановил свою деятельность в качестве члена Политического исполнительного комитета и Республиканского совета партии. 

Ион Чебан выиграл выборы генерального примара Кишинева во втором туре, набрав 52,39 процента голосов избирателей.

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Теги:
Ион Чебан


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