Опубликована реакция США на отставку правительства в Молдове

Посольство Соединенных Штатов в РМ заявило о "неизменности приоритетов" в отношениях Вашингтона и Кишинева.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Посольство США в Кишиневе опубликовало заявление относительно отставки правительства Молдовы, которому во вторник, 12 ноября, был вынесен вотум недоверия в парламенте.

Назвав отставку правительства Майи Санду "достойной сожаления", посольство заявило, что "приоритеты США в наших двусторонних отношениях с Молдовой не изменились".

Американская дипмиссия призвала избранных представителей молдавского народа "построить более справедливое, демократическое и процветающее будущее для всех граждан страны".

Ранее во вторник свое заявление опубликовала Европейская служба внешних связей. После голосования за отставку молдавского правительства во главе с Майей Санду в республике не исчезла необходимость проведения реформ, а "выражение вотума недоверия правительству Молдовы по вопросу, связанному с назначением генерального прокурора, дает тревожный сигнал относительно процесса реформ в стране", - говорится в сообщении министерства Европейского союза.

Парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия правительству под руководством Санду. За это решение проголосовали 63 депутата, представляющие фракции социалистов и демократов.

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