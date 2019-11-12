Игорь Додон: ACUM очень хочет пойти на досрочные выборы

Президент Молдовы считает, что блок ACUM настроен на срыв переговоров о кандидатуре нового премьера.

КИШИНЕВ, 12 ноя — Sputnik. Политическое руководство партий, вошедших в блок ACUM, настроено на проведение досрочных выборов. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в эфире общественного телевидения.

"Они сейчас виктимизируют себя, изображают из себя жертву. На самом деле они очень хотят пойти на досрочные выборы", — сказал Игорь Додон.

Глава государства подчеркнул, что он выступает категорически против досрочных выборов и стремится к компромиссу.

"Потому что досрочные парламентские выборы стоят дорого. Кроме того, люди устали, ведь только что закончились местные выборы", — заметил президент.

Додон сообщил, что по его информации, большинство международных партнеров Молдовы были шокированы поведением правительства и рекомендовали отозвать инициативу об изменении порядка отбора кандидатов на должность генпрокурора.

Президент подтвердил, что вопрос о создании новой коалиции с Демократической партией социалисты не рассматривают.

"В настоящем парламенте существует только одна формула коалиции, это коалиция ПСРМ и ACUM", — заявил он.

Парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия правительству под руководством Санду. За это решение проголосовали 63 депутата, представляющие фракции социалистов и демократов.

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