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Памятник Суворову на центральной площади Тирасполя

Красносельский: миротворчество на Днестре ведет историю от Суворова

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Sputnik Молдова

Лидер Приднестровья выразил свое мнение о необходимости присутствия на Днестре российских миротворцев во время визита в Москву.

ТИРАСПОЛЬ, 13 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Миротворческая миссия на Днестре не требует замены, а уход миротворцев может создать новый виток напряжения. Такое мнение лидер Приднестровья Вадим Красносельский высказал в интервью одному из российских телеканалов во время своего визита в Москву.

"Я глубоко убежден, и это не мои только умозаключения, так думает весь народ Приднестровья, так думают многие политологи и политики, что Приднестровье – это показатель успешного миротворчества России у нас, на берегах Днестра", - подчеркнул он.

Красносельский обратил внимание на то, что вместе с российскими миротворцами несут службу военнослужащие с правого и левого берега Днестра, а также наблюдатели от Украины.

Встреча Президента Молдовы Игоря Додона и Вадима Красносельского
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Додон и Красносельский встретились на празднике народного единства в Бендерах

Сформированы рабочие органы – Объединенное военное командование и Объединенная контрольная комиссии, и решения ими принимаются при консенсусе.

"За весь период миротворческой миссии, с августа 1992 года, в результате каких-либо боевых столкновений, которых и не было, естественно, не погиб ни один военнослужащий. Это показатель", - отметил лидер Приднестровья.

По его мнению, на самом деле миротворческая миссия на берегах Днестра началась не 27 лет назад, как принято считать, а с 1792-го года, когда генералиссимус Суворов основал город Тирасполь по решению Екатерины Великой, для укрепления южных границ империи.

"И вот с тех пор, с 1792 года, российский солдат на берегах Днестра охраняет мир и покой. Поэтому сегодняшние миротворцы унаследовали просто славную миссию своих прадедов, прапрадедов, дедов и отцов. И продолжают эту миссию", - сказал Красносельский.

Лидер Приднестровья также отметил, что приднестровцев объединяет с россиянами такое понятие, как русский мир, сближает общая культура, история и традиции, а также терпимое отношение к людям любой национальности, культуры и вероисповедания.

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Теги:
Вадим Красносельский, Александр Суворов, российские миротворцы, миротворческая миссия, миротворчество, миротворцы, Приднестровье


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