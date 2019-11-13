Посольство России в Молдове высказалось о политической ситуации в стране

Российское посольство в Кишиневе выступило за сохранение внутренней политической стабильности в интересах граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Российское диппредставительство внимательно следит за политической ситуацией в республике. Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном в среду.

"Посольство Российской Федерации в Республике Молдова внимательно отслеживает динамику молдавского политического процесса. Выступаем за сохранение внутриполитической стабильности в интересах граждан и верховенства права в стране", - сказано в сообщении.

Парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия правительству под руководством Санду. За это решение проголосовали 63 депутата, представляющие фракции социалистов и демократов.

Какое правительство теперь будет у Молдовы

Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров.

Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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