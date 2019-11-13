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Посольство России в Молдове

Посольство России в Молдове высказалось о политической ситуации в стране

© Sputnik / Родион Прока
Политика
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Тема:
Смена правительства в Молдове (28)
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Sputnik Молдова

Российское посольство в Кишиневе выступило за сохранение внутренней политической стабильности в интересах граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Российское диппредставительство внимательно следит за политической ситуацией в республике. Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном в среду.

"Посольство Российской Федерации в Республике Молдова внимательно отслеживает динамику молдавского политического процесса. Выступаем за сохранение внутриполитической стабильности в интересах граждан и верховенства права в стране", - сказано в сообщении.

Парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия правительству под руководством Санду. За это решение проголосовали 63 депутата, представляющие фракции социалистов и демократов.

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Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров. 

Члены правительства на заседании парламента, где обсуждался вотум недоверия кабмину
© Sputnik / Rodion Proca
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Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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Тема:
Смена правительства в Молдове (28)

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