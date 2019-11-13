Социалисты сделали предложение блоку ACUM и поставили свои условия

Если блок ACUM не готов обсуждать возможность формирования новой коалиции с социалистами, то в ПСРМ готовы рассмотреть любую кандидатуру на пост премьера, предложенную президентом.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Фракция Партии социалистов Республики Молдова официально предложила блоку ACUM сформировать новое парламентское большинство, заявила председатель ПРСМ Зинаида Гречаная в среду по итогам консультаций с президентом Игорем Додоном.

Как подчеркнула Гречаная, в ПСРМ выступают против проведения в республике досрочных парламентских выборов.

"Мы готовы сформировать новое парламентское большинство с блоком ACUM. С другими политическими силами мы не рассматриваем возможность формирования большинства. Официально предлагаем блоку ACUM и готовы сформировать большинство, но с новыми условиями, которые предполагают новую структуру (не так как было ранее, когда вся ответственность лежала на блоке ACUM), с новым кандидатом на пост премьера. Это наша официальная позиция", - сказала Гречаная.

По ее словам, если блок ACUM не готов обсуждать эту возможность, то ПСРМ не может допустить проведения досрочных парламентских выборов.

"Страна не нуждается в проведении досрочных выборов. Мы рассмотрим любую кандидатуру, предложенную президентом на пост премьера, даже если не будет парламентского большинства", - отметила она.

На вопрос журналистов, обсуждалась ли кандидатуры на пост премьера, Гречаная заявила, что пока такой вопрос не поднимался.

Как считает глава ПСРМ, будущий глава кабмина должен быть человеком, который будет защищать интересы Республики Молдова и граждан страны.

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Парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду. За это решение проголосовали 63 депутата, представляющие фракции социалистов и демократов.

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Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров.

Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

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До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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