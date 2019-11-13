Что заявили представители блока ACUM после консультаций с Игорем Додоном

Представители блока ACUM сообщили, что не намерены отступать от занимаемых позиций и настаивают на том же составе правительства и проектах, которые были начаты кабмином Санду.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Блок ACUM (в него входят партии PAS и DA) видит на посту премьера только Майю Санду, а в правительстве ее команду, которой во вторник парламент выразил вотум недоверия. Такое заявление сделал глава парламентской фракции Партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу по итогам консультаций с президентом Игорем Додоном.

"Были консультации, кого мы видим на позиции премьера. Мы заявили, что этот пост может занимать только Майя Санду с действующим составом министров и с той же повесткой, за которую правительство взяло на себя ответственность - реформа юстиции от начала до конца, включая генпрокурора, оценки прокуроров, судей. То есть все, что мы предлагали, - деполитизация всех госструктур", - сказал Гросу.

По его словам, только в этом случае могут быть дискуссии.

"В противном случаем мы можем оказаться в похожей ситуации", - добавил он.

Вице-спикер парламента, замглавы DA Александр Слусарь отметил, что на второй день после отставки правительства блок не может представить новую стратегию, другие цели, подход и состав правительства.

"Было абсолютно понятно, что придем с тем же месседжем - реформистское правительство, проевропейское правительство, правительство, сконцентрированное на реформе юстиции. Здесь компромиссов не может быть. Мы можем говорить о форме, но важнее - содержание. Изменений здесь никто не должен ждать", - сказал он.

Ранее социалисты предложили блоку ACUM сформировать новое парламентское большинство, правда, с новым составом правительства и новым премьером. Если блок ACUM не готов обсуждать возможность формирования новой коалиции с социалистами, то в ПСРМ готовы рассмотреть любую кандидатуру на пост премьера, предложенную президентом.

Парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду. За это решение проголосовали 63 депутата, представляющие фракции социалистов и демократов.

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Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров.

Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

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До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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