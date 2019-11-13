Молдавские демократы заявили, что не готовы формировать правящую коалицию

Демократы намекнули, что им все равно, кем будет предложен премьер, президентом, социалистами или акумовцами, главное, чтобы учли их требования.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Демократическая партия Молдовы не готова формировать на данном этапе правящую коалицию. Об этом заявил глава политформирования Павел Филип в среду по итогам консультаций демократов с президентом Игорем Додоном.

"ДПМ не готова формировать правящую коалицию. В первую очередь потому, что у нас есть своя повестка. Мы находимся в процессе реформирования Демократической партии и хотим довести этот процесс до конца. Только после этого мы будем готовы участвовать в формировании правящей коалиции", - сказал Филип.

По его мнению, совершенно безответственным было оставлять страну перед началом зимы без правительства и идти на возможные досрочные парламентские выборы.

"У нас есть свои условия. У нас есть социальные программы, которые мы начали и которые, к сожалению, были приостановлены правительством Санду. У нас есть много инициатив. И если будет выдвинут премьер и состав правительства, которые примут во внимание условия ДПМ, в первую очередь по социальным проектам, соблюдению и внедрению соглашения с ЕС, не имеет значения, от кого будет этот премьер - от президента, Партии социалистов или блока ACUM. Если будут учтены наши требования, то после дискуссий, которые у нас состоятся в рамках Национального политического совета Демпартии, будет принято решение", - заявил Филип.

Правительство Майи Санду пало: 63 депутата выразили вотум недоверия>>>

Парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду. За это решение проголосовали 63 депутата, представляющие фракции социалистов и демократов. В среду президент Молдовы Игорь Додон проводит консультации со всеми парламентскими фракциями.

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Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров.

Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

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До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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