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В Партии "Шор" видят два варианта развития событий в Молдове

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Тема:
Смена правительства в Молдове (28)
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Sputnik Молдова

По итогам консультаций с президентом представители фракции Партии "Шор" сообщили, что будут наблюдать за происходящим на политической арене страны.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Представители фракции Партии "Шор" считают, что есть два варианта развития политической ситуации в Молдове.

Reședința de Stat Resedinta de stat
© Sputnik / Osmatesco
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"Мы видим для себя два варианта развития событий. Первый – обозначенное возможное правительство, которое может быть назначено в скором будущем. Не верим, что такой кабмин сможет работать конструктивно, потому что не понимаем того формата стабильной коалиции единомышленников, которая может быть сформирована в парламенте этого созыва", - заявил по итогам консультаций с президентом представитель политформирования Денис Уланов.

Он отметил, что фракция Партии "Шор" будет наблюдать за происходящим.

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"Второй вариант развития событий нам кажется наиболее успешным и перспективным - это досрочные парламентские выборы, которые неизбежно произойдут. И, вероятно, в данной ситуации это был бы самый правильный формат, потому что правительство, не имеющее мажоритарной поддержки парламента, обречено на неполноценный формат работы", - сказал Уланов.

Парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду. За это решение проголосовали 63 депутата, представляющие фракции социалистов и демократов. В среду президент Молдовы Игорь Додон проводит консультации со всеми парламентскими фракциями.

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Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров. 

Члены правительства на заседании парламента, где обсуждался вотум недоверия кабмину
© Sputnik / Rodion Proca
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Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

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До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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Тема:
Смена правительства в Молдове (28)

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