В Партии "Шор" видят два варианта развития событий в Молдове

По итогам консультаций с президентом представители фракции Партии "Шор" сообщили, что будут наблюдать за происходящим на политической арене страны.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Представители фракции Партии "Шор" считают, что есть два варианта развития политической ситуации в Молдове.

"Мы видим для себя два варианта развития событий. Первый – обозначенное возможное правительство, которое может быть назначено в скором будущем. Не верим, что такой кабмин сможет работать конструктивно, потому что не понимаем того формата стабильной коалиции единомышленников, которая может быть сформирована в парламенте этого созыва", - заявил по итогам консультаций с президентом представитель политформирования Денис Уланов.

Он отметил, что фракция Партии "Шор" будет наблюдать за происходящим.

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"Второй вариант развития событий нам кажется наиболее успешным и перспективным - это досрочные парламентские выборы, которые неизбежно произойдут. И, вероятно, в данной ситуации это был бы самый правильный формат, потому что правительство, не имеющее мажоритарной поддержки парламента, обречено на неполноценный формат работы", - сказал Уланов.

Парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду. За это решение проголосовали 63 депутата, представляющие фракции социалистов и демократов. В среду президент Молдовы Игорь Додон проводит консультации со всеми парламентскими фракциями.

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Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров.

Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

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До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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