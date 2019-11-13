Додон: сейчас не вижу возможности формирования парламентского большинства

После консультации с парламентскими фракциями президент Игорь Додон рассказал, как будет дальше развиваться ситуация в стране.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон не видит на данном этапе возможности формирования парламентского большинства. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции после консультаций с фракциями высшего законодательного органа страны.

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Парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду. За это решение проголосовали 63 депутата, представляющие фракции социалистов и демократов. В среду состоялись консультации главы государства с фракциями социалистов, блока ACUM, демократов и Партии "Шора".

"На данном этапе не вижу шансов для создания парламентского большинства. Позиции тех, кто его может сформировать, - диаметрально противоположные. Думаю, что условия, выдвинутые блоком ACUM, как и инициатива Майи Санду, - неконструктивные. Это политический ультиматум", - сказал Додон.

Как отметил президент, больше всех была заинтересована в падении правительства Майя Санду, "потому что она понимает: некоторые министры не справились с поставленной задачей".

Глава государства также считает, что стране не нужны досрочные парламентские выборы.

"Досрочных парламентских выборов можно избежать двумя способами. Это создание стабильного парламентского большинства или голосование за предложенное правительство технократов", - сказал Додон.

Президент отметил, что первый сценарий возможен только при коалиции ПСРМ и ACUM. Социалисты, по его словам, открыты для этих дискуссий, но с другим премьером и пересмотром структуры правительства, а также настаивают на поддержке социальных инициатив.

Представители блока же сказали, что категорически не согласны с этим предложением и "настаивают на том же премьере, том же составе правительства и даже отставке президента для каких-то гарантий".

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С Демпартией у главы государства была детальная дискуссия. Но, как подчеркнул Додон, "они сконцентрированы на внутренней реформе и четко сказали, что не хотят формировать коалицию". Что касается предложенного президентом правительства, то они заявили, что все зависит от состава.

Депутаты от Партии "Шора", в свою очередь, подчеркнули, что останутся в оппозиции.

"Считаю, что нам не нужны досрочные выборы. Мы не можем оставить страну на длительный период неясности. В данный момент ответственные за происходящее в стране – и.о. премьера и действующее правительство. Думаю, что они намеренно бойкотируют ряд социальных инициатив", - сказал Додон. © Sputnik / Osmatesco Что заявили представители блока ACUM после консультаций с Игорем Додоном

При этом, по словам главы государства, он пока не видел официальной реакции социалистов на предложение ACUM.

"После этого выскажу позицию президента – завтра-послезавтра. Согласно процедуре, у нас есть три месяца – до 12 февраля", - отметил Додон.

За это время президент может минимум дважды предложить кандидата в премьеры.

"Сделаю все возможное, чтобы избежать досрочных выборов", - заключил Додон.

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