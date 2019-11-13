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ПСРМ

Фракция социалистов переходит к формированию нового правительства технократов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Смена правительства в Молдове (33)
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Sputnik Молдова

Социалисты сообщили, что поддержат инициативу президента Молдовы по созданию правительства меньшинства, состоящего из профессионалов, технократов, аполитичных людей, - для обеспечения развития республики.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) переходит в режим формирования нового правительства с участием президента Молдовы и других парламентских фракций. Об этом сообщается на официальном сайте политформирования.

"Сегодня мы констатировали нежелание коллег из блока ACUM поддержать правящую коалицию. Они выступили категорически против предложения о создании нового правительства, следуя тем же принципам, с тем же видением правительства, но с новыми людьми, избранными на основе взаимного согласия", - сказано в заявлении ПСРМ.

Там отмечено, что "требование коллег из ACUM сформировать правительство, подобное тому, которое уже было распущено, с тем же премьер-министром, – несерьезно и свидетельствует о политическом инфантилизме и отсутствии конструктивного, примирительного подхода".

ACUM А. Слусарь
© Sputnik / Osmatesco
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"Известно, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Мы не можем перезагрузить правительство с теми же людьми, которые привели к его отставке. Это нонсенс. Но условие, выдвинутое коллегами из блока ACUM: ограничить политические полномочия президента страны или даже отправить его в отставку, – показывает, что блок ACUM провоцирует конфликт и у него другая повестка, которая не соответствует идее общего правления с ПСРМ", - сообщили в партии.

Социалисты считают, что позиция блока ACUM в рамках консультаций с президентом, "а также нежелание перестраивать коалицию на тех же принципах, но с новыми, ответственными людьми, показывают, что этот политический кризис был спровоцирован бывшим премьер-министром Майей Санду".

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"Принятие ответственности в отношении прокурора было преднамеренно неконституционным, чтобы служить предлогом для отставки правительства и распада коалиции, потому что блок ACUM и госпожа Майя Санду, в частности, понимали, что они не способны обеспечить хорошие результаты", - отметили в ПСРМ.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Osmatesco
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Как считают социалисты, "чтобы положить конец ряду ошибок и сбоев в работе правительства, чтобы не быть окончательно скомпрометированными перед внешними партнерами и собственными избирателями, блок ACUM решил вернуться к удобной для них оппозиции".

"Сегодня очевидно, что повестка дня блока ACUM имеет отношение не к управлению страной, а к предвыборной борьбе, а именно к борьбе на президентских выборах, которые состоятся примерно через год. Так что теперь блок больше заинтересован в выборах, чем в управлении страной. К сожалению. В этих политических, социальных и экономических условиях Партия социалистов вынуждена принять решение, которое в первую очередь обеспечит безопасность страны, внутреннюю стабильность и благо граждан", - отметили в ПСРМ.

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В партии заявляют, что "досрочные парламентские выборы приведут страну к хаосу и катастрофическим социальным и экономически разрушительным последствиям, особенно накануне сезона холодов, когда необходимы быстрые и эффективные законодательные и исполнительные решения, которые принимаются без промедления".

В то же время социалисты заявили, что не будут создавать еще одну коалицию или альянс с другими фракциями в парламенте. Как отметили в партии, следующее правительство не должно быть политическим.

"Это должно быть правительство, которое не будет бежать от ответственности, не будет добиваться жертвенности и не будет принимать неконституционные решения. Это будет социальное правительство, которое будет действительно работать для людей, без бесплатного политического пиара и без инфантильных прихотей. Мы объявляем, что с сегодняшнего дня фракция ПСРМ переходит в режим формирования нового правительства с участием президента Молдовы и других парламентских фракций", - заключили в партии.

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Консультации с президентом

После отставки правительства Майи Санду президент Молдовы Игорь Додон провел консультации с представителями четырех политических сил страны, представленных в парламенте, – Партией социалистов, блоком ACUM, Демпартией и Партией "Шор". Итоги этих дискуссий таковы - досрочных парламентских выборов можно избежать двумя способами. Первый - создание стабильного парламентского большинства. Второй - голосование за предложенное правительство технократов.

Представители парламентских фракций по итогам консультаций с президентом сделали заявления. Социалисты открыты к дискуссиям о формировании большинства с ACUM, но с другим премьером и пересмотром структуры правительства. В блоке ACUM настаивают, что премьером должна остаться Майя Санду, а кабмин должен сохранить тот же состав. Демократы участвовать в коалиционных соглашениях не намерены. Депутаты от Партии "Шор" остаются в оппозиции.

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По закону, если новое правительство не сформируют в течение трех месяцев, то парламент должен быть распущен.

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Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров. 

Члены правительства на заседании парламента, где обсуждался вотум недоверия кабмину
© Sputnik / Rodion Proca
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Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

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До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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Смена правительства в Молдове (33)


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