Фракция социалистов переходит к формированию нового правительства технократов

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) переходит в режим формирования нового правительства с участием президента Молдовы и других парламентских фракций. Об этом сообщается на официальном сайте политформирования.

"Сегодня мы констатировали нежелание коллег из блока ACUM поддержать правящую коалицию. Они выступили категорически против предложения о создании нового правительства, следуя тем же принципам, с тем же видением правительства, но с новыми людьми, избранными на основе взаимного согласия", - сказано в заявлении ПСРМ.

Там отмечено, что "требование коллег из ACUM сформировать правительство, подобное тому, которое уже было распущено, с тем же премьер-министром, – несерьезно и свидетельствует о политическом инфантилизме и отсутствии конструктивного, примирительного подхода".

"Известно, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Мы не можем перезагрузить правительство с теми же людьми, которые привели к его отставке. Это нонсенс. Но условие, выдвинутое коллегами из блока ACUM: ограничить политические полномочия президента страны или даже отправить его в отставку, – показывает, что блок ACUM провоцирует конфликт и у него другая повестка, которая не соответствует идее общего правления с ПСРМ", - сообщили в партии.

Социалисты считают, что позиция блока ACUM в рамках консультаций с президентом, "а также нежелание перестраивать коалицию на тех же принципах, но с новыми, ответственными людьми, показывают, что этот политический кризис был спровоцирован бывшим премьер-министром Майей Санду".

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"Принятие ответственности в отношении прокурора было преднамеренно неконституционным, чтобы служить предлогом для отставки правительства и распада коалиции, потому что блок ACUM и госпожа Майя Санду, в частности, понимали, что они не способны обеспечить хорошие результаты", - отметили в ПСРМ.

Как считают социалисты, "чтобы положить конец ряду ошибок и сбоев в работе правительства, чтобы не быть окончательно скомпрометированными перед внешними партнерами и собственными избирателями, блок ACUM решил вернуться к удобной для них оппозиции".

"Сегодня очевидно, что повестка дня блока ACUM имеет отношение не к управлению страной, а к предвыборной борьбе, а именно к борьбе на президентских выборах, которые состоятся примерно через год. Так что теперь блок больше заинтересован в выборах, чем в управлении страной. К сожалению. В этих политических, социальных и экономических условиях Партия социалистов вынуждена принять решение, которое в первую очередь обеспечит безопасность страны, внутреннюю стабильность и благо граждан", - отметили в ПСРМ.

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В партии заявляют, что "досрочные парламентские выборы приведут страну к хаосу и катастрофическим социальным и экономически разрушительным последствиям, особенно накануне сезона холодов, когда необходимы быстрые и эффективные законодательные и исполнительные решения, которые принимаются без промедления".

В то же время социалисты заявили, что не будут создавать еще одну коалицию или альянс с другими фракциями в парламенте. Как отметили в партии, следующее правительство не должно быть политическим.

"Это должно быть правительство, которое не будет бежать от ответственности, не будет добиваться жертвенности и не будет принимать неконституционные решения. Это будет социальное правительство, которое будет действительно работать для людей, без бесплатного политического пиара и без инфантильных прихотей. Мы объявляем, что с сегодняшнего дня фракция ПСРМ переходит в режим формирования нового правительства с участием президента Молдовы и других парламентских фракций", - заключили в партии.

Консультации с президентом

После отставки правительства Майи Санду президент Молдовы Игорь Додон провел консультации с представителями четырех политических сил страны, представленных в парламенте, – Партией социалистов, блоком ACUM, Демпартией и Партией "Шор". Итоги этих дискуссий таковы - досрочных парламентских выборов можно избежать двумя способами. Первый - создание стабильного парламентского большинства. Второй - голосование за предложенное правительство технократов.

Представители парламентских фракций по итогам консультаций с президентом сделали заявления. Социалисты открыты к дискуссиям о формировании большинства с ACUM, но с другим премьером и пересмотром структуры правительства. В блоке ACUM настаивают, что премьером должна остаться Майя Санду, а кабмин должен сохранить тот же состав. Демократы участвовать в коалиционных соглашениях не намерены. Депутаты от Партии "Шор" остаются в оппозиции.

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По закону, если новое правительство не сформируют в течение трех месяцев, то парламент должен быть распущен.

Какое правительство теперь будет у Молдовы

Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров.

Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

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До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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