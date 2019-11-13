Ион Чебан сложил полномочия депутата и вице-председателя парламента

Последние документы, подписанные Ионом Чебаном в качестве вице-председателя парламента, касаются изменений в строительном законодательстве.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. В среду, 13 ноября, вступивший в должность генерального примара Кишинева Ион Чебан сложил с себя полномочия депутата и вице-председателя высшего законодательного органа.

Чебан обратился со словами благодарности за сотрудничество к коллегам-парламентариям.

"Последние документы, подписанные мной сегодня в качестве вице-председателя парламента, касаются изменений в строительном законодательстве - поправки, которые были основаны на опыте изучения незаконных строительных дел в Кишиневе", - написал Ион Чебан в Facebook.

Генеральный примар Кишинева призвал депутатов в приоритетном порядке рассмотреть эти поправки в комиссиях и поддержать их на пленарном заседании парламента.

Ранее Ион Чебан заявил о том, что приостанавливает свое членство в Партии социалистов.

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