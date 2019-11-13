ANSA объявляет о новой вспышке африканской чумы свиней в Молдове

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Новая вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в селе Сэрата Галбенэ Хынчештского района, сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).
Инфицированные вирусом чумы животные были выявлены 13 ноября в одном из крестьянских хозяйств, где содержались 30 животных. Все они были забиты и захоронены с соблюдением мер безопасности.
Всего два дня назад ANSA заявило о полной ликвидации очагов африканской чумы свиней в Молдове. Об этом представители агентства сообщили после того, как 11 ноября был снят карантин в Комрате.
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