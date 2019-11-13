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Pesta porcină

ANSA объявляет о новой вспышке африканской чумы свиней в Молдове

© Sputnik / Константин Чалабов
Политика
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Sputnik Молдова

Всего два дня назад то же нацагентство заявило о полной ликвидации очагов африканской чумы свиней в Молдове, когда был снят карантин в Комрате.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Новая вспышка африканской чумы свиней зарегистрирована в селе Сэрата Галбенэ Хынчештского района, сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Инфицированные вирусом чумы животные были выявлены 13 ноября в одном из крестьянских хозяйств, где содержались 30 животных. Все они были забиты и захоронены с соблюдением мер безопасности.

Учения по профилактике африканской чумы
© Sputnik / Irina Leahova
Зараза атакует - зарегистрировано шесть новых очагов свиной чумы
В тот же день в районном центре было созвано заседание окружной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ее члены утвердила план мер по устранению последствий инцидента и предотвращению расширения вспышки чумы свиней. Ветеринарные блокпосты были установлены на въездной и выездной дороге из села.

Всего два дня назад ANSA заявило о полной ликвидации очагов африканской чумы свиней в Молдове. Об этом представители агентства сообщили после того, как 11 ноября был снят карантин в Комрате.

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Теги:
вирус АЧС


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