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Правительство Молдовы

Президент Молдовы предложил кандидатуру на пост премьера

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Смена правительства в Молдове (33)
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Sputnik Молдова

После консультаций с представителями парламентских фракций, которые не привели к конкретным результатам, глава республики сделал первый шаг.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон предложил на пост премьер-министра страны кандидатуру Иона Кику. Об этом глава республики заявил на брифинге в среду.

"Я надеялся на диалог, на коалицию ПСРМ и ACUM. Вы видели позицию ACUM... Как президент страны, у которого есть народный мандат, и согласно конституциональным нормам, решил выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра... Президент РМ предлагает Иона Кику на пост премьера", - заявил Додон.

"Я выдвигаю на пост премьера профессиональную, технократическую кандидатуру, человека, который не имеет никакого политической принадлежности и может справиться с серьезными вызовами, которые предстают перед Республикой Молдова, - сказал глава государства. - Мы находимся в преддверии зимы и не можем позволить, чтобы этот политический кризис сказался на жизни людей.

У кандидата есть 15 дней на формирование состава и программы правительства. Если он не получит вотум доверия со стороны парламента, тогда стране грозят досрочные парламентские выборы.

"Я призываю кандидата на пост премьер-министра не терять времени", - сказал Игорь Додон.

Кроме того, Додон зачитал указ об отставке правительства под руководством Майи Санду.

Консультации с президентом

После отставки правительства Майи Санду президент Молдовы Игорь Додон провел консультации с представителями четырех политических сил страны, представленных в парламенте, – Партией социалистов, блоком ACUM, Демпартией и Партией "Шор". Итоги этих дискуссий таковы - досрочных парламентских выборов можно избежать двумя способами. Первый - создание стабильного парламентского большинства. Второй - голосование за предложенное правительство технократов.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Osmatesco
Додон: сейчас не вижу возможности формирования парламентского большинства

Представители парламентских фракций по итогам консультаций с президентом сделали заявления. Социалисты открыты к дискуссиям о формировании большинства с ACUM, но с другим премьером и пересмотром структуры правительства. В блоке ACUM настаивают, что премьером должна остаться Майя Санду, а кабмин должен сохранить тот же состав. Демократы участвовать в коалиционных соглашениях не намерены. Депутаты от Партии "Шор" остаются в оппозиции.

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По закону, если новое правительство не сформируют в течение трех месяцев, то парламент должен быть распущен.

Какое правительство теперь будет у Молдовы

Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров. 

Члены правительства на заседании парламента, где обсуждался вотум недоверия кабмину
© Sputnik / Rodion Proca
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Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

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До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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Тема:
Смена правительства в Молдове (33)

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