Президент Молдовы предложил кандидатуру на пост премьера

После консультаций с представителями парламентских фракций, которые не привели к конкретным результатам, глава республики сделал первый шаг.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон предложил на пост премьер-министра страны кандидатуру Иона Кику. Об этом глава республики заявил на брифинге в среду.

"Я надеялся на диалог, на коалицию ПСРМ и ACUM. Вы видели позицию ACUM... Как президент страны, у которого есть народный мандат, и согласно конституциональным нормам, решил выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра... Президент РМ предлагает Иона Кику на пост премьера", - заявил Додон.

"Я выдвигаю на пост премьера профессиональную, технократическую кандидатуру, человека, который не имеет никакого политической принадлежности и может справиться с серьезными вызовами, которые предстают перед Республикой Молдова, - сказал глава государства. - Мы находимся в преддверии зимы и не можем позволить, чтобы этот политический кризис сказался на жизни людей.

У кандидата есть 15 дней на формирование состава и программы правительства. Если он не получит вотум доверия со стороны парламента, тогда стране грозят досрочные парламентские выборы.

"Я призываю кандидата на пост премьер-министра не терять времени", - сказал Игорь Додон.

Кроме того, Додон зачитал указ об отставке правительства под руководством Майи Санду.

Консультации с президентом

После отставки правительства Майи Санду президент Молдовы Игорь Додон провел консультации с представителями четырех политических сил страны, представленных в парламенте, – Партией социалистов, блоком ACUM, Демпартией и Партией "Шор". Итоги этих дискуссий таковы - досрочных парламентских выборов можно избежать двумя способами. Первый - создание стабильного парламентского большинства. Второй - голосование за предложенное правительство технократов.

Представители парламентских фракций по итогам консультаций с президентом сделали заявления. Социалисты открыты к дискуссиям о формировании большинства с ACUM, но с другим премьером и пересмотром структуры правительства. В блоке ACUM настаивают, что премьером должна остаться Майя Санду, а кабмин должен сохранить тот же состав. Демократы участвовать в коалиционных соглашениях не намерены. Депутаты от Партии "Шор" остаются в оппозиции.

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По закону, если новое правительство не сформируют в течение трех месяцев, то парламент должен быть распущен.

Какое правительство теперь будет у Молдовы

Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров.

Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

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До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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