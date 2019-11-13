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Правительство Республики Молдова

Политический кризис в Молдове: как на это отреагировали международные партнеры

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Смена правительства в Молдове (37)
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Sputnik Молдова

Молдова снова была повергнута в неопределенность - парламент выразил вотум недоверия правительству, партнеры по коалиции - социалисты и блок ACUM - разругались: что по этому поводу заявили международные партнеры.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Последние дни выдались в Молдове крайне напряженными - страна спустя пять месяцев после формирования парламентского большинства ПСРМ-ACUM и утверждения правительства Майи Санду оказалась в очередном кризисе - кабмин отправили в отставку, а партнеры по коалиции рассорились. Краеугольным камнем в разногласиях между социалистами и акумовцами стал пост генерального прокурора.

Консультации с президентом

После отставки правительства Майи Санду президент Молдовы Игорь Додон провел консультации с представителями четырех политических сил страны, представленных в парламенте, – Партией социалистов, блоком ACUM, Демпартией и Партией "Шор". Итоги этих дискуссий таковы - досрочных парламентских выборов можно избежать двумя способами. Первый - создание стабильного парламентского большинства. Второй - голосование за правительство технократов.

ПСРМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Фракция социалистов переходит к формированию нового правительства технократов

Представители парламентских фракций по итогам консультаций с президентом сделали заявления. Социалисты открыты к дискуссиям о формировании большинства с ACUM, но с другим премьером и пересмотром структуры правительства. В блоке ACUM настаивают, что премьером должна остаться Майя Санду, а кабмин должен сохранить тот же состав. Демократы участвовать в коалиционных соглашениях не намерены. Депутаты от Партии "Шор" остаются в оппозиции.

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По закону, если новое правительство не сформируют в течение трех месяцев, то парламент должен быть распущен.

Позиция президента

Глава республики не заставил себя долго ждать, и после консультаций с представителями парламентских фракций, которые не принесли результатов, объявил, что предлагает на пост премьера своего советника Иона Кику.

По словам главы государтства, он считает кандидатура Кику приемлемой для всех депутатов, поскольку выдвиженец - профессионал с большим опытом работы в сфере социальной и экономической политики, способный обеспечить достойную жизнь нашим гражданам.

Правительство Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы предложил кандидатуру на пост премьера

"Остановил свой выбор на таком профессионале в особенности из стремления повысить его шансы и шансы предлагаемого правительства на получение большинства голосов депутатов и как можно скорее приступить к работе", - отметил Додон.

Согласно законодательству, у Иона Кику в распоряжении 15 дней на представление команды и программы, но президент призвал его сделать это в еще более сжатые сроки.

Если предложенный премьер не получит большинства голосов в высшем законодательном органе, то наиболее вероятным исходом станут досрочные парламентские выборы.

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Что нельзя правительству, находящемуся в отставке

Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров. 

Члены правительства на заседании парламента, где обсуждался вотум недоверия кабмину
© Sputnik / Rodion Proca
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Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

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До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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Тема:
Смена правительства в Молдове (37)

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