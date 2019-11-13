Муравский: максимум в течение 10 дней новое правительство приступит к работе

Бывший вице-премьер правительства Молдовы Александр Муравский, комментируя кандидатуру, предложенную президентом на пост главы правительства, выразил мнение, что новый кабмин проработает до новых парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Максимум в течение 10 дней новое правительство во главе с предложенным президентом Игорем Додоном на пост главы кабмина Ионом Кику приступит к работе. Такого мнения придерживается бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский.

"Думаю, максимум в течение 10 дней новое правительство приступит к работе и проработает до новых парламентских выборов, которые пройдут по истечении установленного Конституцией срока полномочий действующего парламента. Пока я еще не ошибался в своих прогнозах. Думаю, что не ошибаюсь и сейчас", - отметил Муравский.

© Photo: Facebook / Александр Муравский Пост в аккаунте Александра Муравского по поводу кандидатуры Иона Кику, предложенного президентом на пост премьер-министра.

В среду после консультаций с парламентскими фракциями, которые не принесли каких-либо результатов, президент объявил, что предлагает на рассмотрение парламенту кандидатуру Иона Кику на пост премьера страны.

По мнению главы республики, кандидатура Кику приемлема для всех депутатов, поскольку он профессионал с большим опытом работы в сфере социальной и экономической политики, способный обеспечить достойную жизнь нашим гражданам.

"Остановил свой выбор на таком профессионале в особенности из стремления повысить его шансы и шансы предлагаемого Правительства на получение большинства голосов депутатов и как можно скорее приступить к работе", - отметил Додон.

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Согласно законодательству, у Иона Кику в распоряжении 15 дней на представление команды и программы, но я призываю его сделать это в еще более сжатые сроки. Если предложенный президентом премьер не получит большинства голосов в высшем законодательном органе, то наиболее вероятным исходом станут досрочные парламентские выборы.

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