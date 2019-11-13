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Павел Мидриган

Павел Мидриган: "Президент выдвинул хорошую кандидатуру"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

Эксперт в области политологии считает, что для успешного создания технократического правительства необходимо соблюсти ряд важных условий.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Ион Кику, который был выдвинут президентом Молдовы кандидатом на пост премьер-министра, является профессионалом и пользуется уважением в экспертном сообществе и среди коллег, вне зависимости от их политической принадлежности. Об этом заявил для Sputnik Молдова доцент кафедры права университета имени Константина Стере, политолог Павел Мидриган.

"Ион Кику, и в самом деле, профессионал, он прошел многие ступени в своей карьере. Известно, что он человек уравновешенный, который занимается делом, и меньше занимается политическими заявлениями, - считает эксперт. - Насколько я знаю, его уважают коллеги в профессиональной среде, независимо от их партийной принадлежности. Я думаю, президент выдвинул хорошую кандидатуру".

По мнению эксперта, правительства во главе с Ионом Кику будет эффективным при соблюдении ряда важных условий.

Ион Кику
© Sputnik / Osmatesco
Кто он - Ион Кику, кандидат в премьеры, предложенный президентом Молдовы

"Первое: необходимо, чтобы при формировании команды у Иона Кику были развязаны руки. У него должна быть возможность самому предложить команду, потому что он будет отвечать за работу всего правительства. Важно, чтобы на него не оказывалось давление с целью провести в кабинет министров людей, связанных политическими или иными обязательствами".

Кроме того, по мнению Павла Мидригана, важно, чтобы Ион Кику использовал связи с внешними партнерами, наработанные в то время, когда он был министром финансов.

"Речь о партнерах как европейских, так и из СНГ. Сейчас необходимо быстро подключить все имеющиеся связи, чтобы экономический двигатель заработал. Это даст уверенность и инвесторам, как внутренним, так и внешним, покажет, что не будут предприниматься меры, скажем так, не способствующие мобилизации бизнеса".

Важное значение, по мнению эксперта, имеет эффективность программы, которую предстоит предложить кандидату в премьер-министры.

"Надо предложить эффективную программу на ближайший период, хотя бы до лета, в которую, вместе с тем, будут заложены и перспективы. Я думаю, что Ион Кику к этому готов и способен осуществить это на деле", - сказал Павел Мидриган.

В среду президент Молдовы Игорь Додон предложил в качестве премьер-министра страны кандидатуру Иона Кику, который на данный момент занимает пост советника главы республики.

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