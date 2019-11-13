Санду провела встречу с иностранными послами: о чем она попросила дипломатов

Майя Санду, правительство под руководством которой получило вотум недоверия от парламента, провела встречи с иностранными дипломатами.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Премьер-министр Майя Санду, которой парламент выразил вотум недоверия, встретилась с послами, аккредитованными в Молдове, обсудив с представителями внешних партнеров последние политические события в республике.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в ходе встречи она поблагодарила дипломатов за поддержку, оказанную кабинету министров под ее руководством, и "за поддержку реформы юстиции, которая стала общим делом кабмина Санду и партнеров по развитию, что также обусловливает финансовую помощь, предлагаемую нашему государству".

"Мы пребываем в более сложном периоде, но мы не можем позволить себе терять время. Правительство продолжит работать во имя граждан. Что бы ни случилось в Республике Молдова, пожалуйста, поддержите реформу правосудия", - призвала Санду дипломатов.

Представители аккредитованных в Молдове дипломатических миссий оценили решимость, с которой исполнительная власть взялась за проведение сложных реформ, заявленных в начале мандата, и подчеркнули, что будут и впредь поддерживать их выполнение в интересах граждан республики, сообщили в пресс-службе.

Что нельзя правительству, находящемуся в отставке

Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров.

Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

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До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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