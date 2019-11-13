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Майя Санду

Санду провела встречу с иностранными послами: о чем она попросила дипломатов

© Photo: Пресс-служба правительства Молдовы
Политика
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Тема:
Смена правительства в Молдове (37)
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Sputnik Молдова

Майя Санду, правительство под руководством которой получило вотум недоверия от парламента, провела встречи с иностранными дипломатами.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Премьер-министр Майя Санду, которой парламент выразил вотум недоверия, встретилась с послами, аккредитованными в Молдове, обсудив с представителями внешних партнеров последние политические события в республике.

Правительство Майи Санду пало после вотума недоверия
© Sputnik / Moldova
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Как сообщили в пресс-службе правительства, в ходе встречи она поблагодарила дипломатов за поддержку, оказанную кабинету министров под ее руководством, и "за поддержку реформы юстиции, которая стала общим делом кабмина Санду и партнеров по развитию, что также обусловливает финансовую помощь, предлагаемую нашему государству".

"Мы пребываем в более сложном периоде, но мы не можем позволить себе терять время. Правительство продолжит работать во имя граждан. Что бы ни случилось в Республике Молдова, пожалуйста, поддержите реформу правосудия", - призвала Санду дипломатов.

Представители аккредитованных в Молдове дипломатических миссий оценили решимость, с которой исполнительная власть взялась за проведение сложных реформ, заявленных в начале мандата, и подчеркнули, что будут и впредь поддерживать их выполнение в интересах граждан республики, сообщили в пресс-службе.

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Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров. 

Члены правительства на заседании парламента, где обсуждался вотум недоверия кабмину
© Sputnik / Rodion Proca
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Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

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До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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Тема:
Смена правительства в Молдове (37)

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