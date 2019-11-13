Чуря: "Это будет кабинет профессионалов, в отличие от правительства Санду"

Политический аналитик считает, что в ситуации, когда в парламенте отсутствует устойчивое большинство, кандидатура Иона Кику на пост премьер-министра — это практически идеальный выбор.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Фигура Иона Кику, названного президентом Молдовы в качестве кандидата на пост министра, удачна по нескольким причинам. Об этом для Sputnik Молдова заявил политический аналитик Корнелиу Чуря.

Свою роль играет не только высокая компетенция Кику в области финансов и управления, но и технократический аспект, который важен для работы миноритарного правительства в случае отсутствия большинства, считает эксперт.

"Этот кандидат может быть проголосован в целом как социалистами, так и демократами. При наличии парламентского большинства присутствовали бы сложности в его выдвижении. Но в данном случае кандидатура Кику идеальна в этом смысле", - сказал Чуря.

По мнению эксперта, для правительства, сформированного Ионом Кику, не будет большой сложности в том, чтобы возобновить начатые ранее процессы, которые позволят поддержать экономический рост и решать проблемы, связанные с энергетикой и социальной сферой.

"Для этого есть все предпосылки, - заявил эксперт. - Это будет правительство профессионалов в отличие от правительства Майи Санду".

Если и возникнут какие-то кризисы в будущем году, то они будут связаны не с действиями правительства, а с политическими скандалами, считает Чуря. "Это правительство не будет предпринимать действий, которые могли бы обострить отношений между силами, которые за него проголосуют в парламенте", - сказал он.

В среду президент Молдовы Игорь Додон предложил на пост премьер-министра страны кандидатуру Иона Кику. Об этом глава республики заявил на брифинге.

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Президент констатировал, что консультации с парламентскими фракциями не дали результата и формирование нового парламентского большинства, исходя из позиций, заявленных фракциями, представляется невозможным.

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