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Заседание парламента РМ

Парламент собирается на заседание: что на повестке дня

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (136)
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Sputnik Молдова

Парламентарии Молдовы соберутся на заседания 14 и 15 ноября - они планируют изменить законодательство и в целом рассмотреть более двух десятков инициатив.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В повестку заседания высшего законодательного органа страны, которое пройдет в четверг, включены десять вопросов. Среди них нет инициативы о формировании нового правительства. 

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Депутаты намерены рассмотреть изменения нескольких законодательных актов, в том числе Закон о госпредприятиях и муниципальных предприятиях, Закон о Конституционном суде, Закон о Высшем совете магистратуры. Также парламентарии обсудят ратификацию соглашения о выделении финансирования Европейской комиссией, рассмотрят Закон о питьевой воде, Закон о пособии в случае смерти одного из супругов, проекты внесения поправок в Закон о социальной помощи и Закон о пособиях некоторым категориям граждан.

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Еще депутаты обсудят изменение статьи 33 Закона о государственной пенсионной системе, статей 11 и 14 Закона об обязательном медицинском страховании, а также модификацию статьи 61 Закона о специальном статусе госслужащего при министерстве внутренних дел.

Не включен вопрос о назначении нового кабинета министров и в повестку заседания парламента, которое состоится в пятницу.

Однако в этот день депутаты должны рассмотреть проект закона о статусе постоянного нейтралитета Молдовы, внести поправки в Налоговый кодекс и Закон о Национальном антикоррупционном центре, а также обсудить ряд других законодательных инициатив.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (136)

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