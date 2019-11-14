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Заседание парламента РМ. Архивное фото

Парламент рассмотрит утверждение нового правительства Молдовы 14 ноября

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова

Часовая пауза объявлена в заседании для консультаций с фракциями - после этого парламент вернется и рассмотрит вопрос утверждения нового правительства.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Парламент рассмотрит утверждение нового правительства Молдовы 14 ноября. Вопрос был дополнительно включен в повестку дня по просьбе кандидата в премьеры Иона Кику. Об этом заявила спикер Зинаида Гречаная.

"Прошу в приоритетном порядке включить в повестку заседания 14 ноября вопрос о выражении вотума доверия по программе и списку членов правительства с обсуждением программы деятельности и членов кабмина", - зачитала обращение Кику Гречаная.

Большинство парламентариев поддержало решение включить этот вопрос в повестку дня.

Изначально депутаты должны были рассмотреть десять вопросов. Однако уже в четверг были дополнительно включены четыре инициативы, в том числе рассмотрение состава и программы нового кабмина. Также депутаты рассмотрят отставку судьи и замглавы Высшей судебной палаты Татьяны Виеру, главы ВСП Иона Друцы и вице-спикера Иона Чебана, ставшего мэром Кишинева.

Консультации с президентом

После отставки правительства Майи Санду президент Молдовы Игорь Додон провел консультации с представителями четырех политических сил страны, представленных в парламенте, – Партией социалистов, блоком ACUM, Демпартией и Партией "Шор". Итоги этих дискуссий таковы - досрочных парламентских выборов можно избежать двумя способами. Первый - создание стабильного парламентского большинства. Второй - голосование за предложенное правительство технократов. 

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© Sputnik / Rodion Proca
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Представители парламентских фракций по итогам консультаций с президентом сделали заявления. Социалисты открыты к дискуссиям о формировании большинства с ACUM, но с другим премьером и пересмотром структуры правительства. В блоке ACUM настаивают, что премьером должна остаться Майя Санду, а кабмин должен сохранить тот же состав. Демократы участвовать в коалиционных соглашениях не намерены. Парламентарии от Партии "Шор" остаются в оппозиции.

В результате глава государства в среду вечером предложил кандидата в премьеры. Им стал Ион Кику.

По закону, если новое правительство не сформируют в течение трех месяцев, то парламент должен быть распущен.

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