Поддержат ли демократы кандидатуру Кику на посту премьера Молдовы

Демократы не возражают, потому что Кику является профессионалом, но им важно знать, кто именно будет предложен в команду управленцев.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Бывший спикер парламента, демократ Андриан Канду перечислил условия, при которых ДПМ будет готова поддержать будущее правительство меньшинства во главе с Кику.

"Если он предложит профессионалов и людей с опытом, а также государственную программу, которую мы посчитаем приемлемой и, более того, будущее правительство согласится поддержать некоторые проекты Демпартии, тогда мы найдем возможность работать с правительством даже из оппозиции. В этом случае есть вероятность, что мы его поддержим, - заявил Канду.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон предложил на пост премьер-министра кандидатуру Иона Кику.

У кандидата есть 15 дней на формирование состава и программы правительства. Если он не получит вотум доверия со стороны парламента, тогда стране грозят досрочные парламентские выборы.

Интересные факты о кандидате в премьеры

Ион Кику окончил Академию экономических наук Молдовы, факультет менеджмента.

До назначения в министерство финансов он занимал должность председателя Совета стратегического развития медицинского университета имени Николае Тестемицану, был консультантом по управлению государственными финансами в различных проектах.

В период с апреля 2008 года по сентябрь 2009 года он занимал должность главного государственного советника премьер-министра Республики Молдова по экономическим вопросам и внешним связям.

В период правления коммунистов в 2006-2008 годах он занимал должность заместителя министра финансов Республики Молдова. Ранее был членом Совета директоров Банка развития Совета Европы.

В 2005 году занимал должность директора Главного управления структурных реформ Министерства экономики и торговли Республики Молдова.

В январе 2018 года Ион Кику был назначен на должность генерального секретаря министерства финансов постановлением правительства Республики Молдова.

А в декабре 2018 того же года утвержден министром финансов в правительстве демократа Павла Филипа и занимал этот пост вплоть до падения правящей Демпартии.

В июле этого года Кику указом президента назначен на пост советника главы республики.

Проходил профессиональные стажировки в Бельгии, Голландии, США, Польше, Словении, Австрии.

Иону Кику 47 лет. Женат, есть трое детей. Не состоит в политических партиях.

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