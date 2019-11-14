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правительство Молдовы

Стал известен список министров, которые могут войти в новое правительство

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова

В распоряжении Sputnik оказался предварительный список управленцев, которые могут занять министерские кресла в новом кабмине.

КИШИНЕВ, 14 - Sputnik.  Парламент Молдовы в четверг рассмотрит утверждение нового правительства Молдовы. Вопрос был включен в повестку дня по просьбе кандидата в премьеры Иона Кику. Об этом заявила спикер Зинаида Гречаная.

В распоряжении Sputnik оказался предварительный список управленцев, которые могут занять министерские кресла в новом кабмине. Его опубликовал глава юридической комиссии парламента Сергей Литвиненко.

  • Корнелиу Попович – министр образования, культуры и исследований,
  • Анатолий Усатый – министр экономики и инфраструктуры,
  • Фадей Нагачевский – министр юстиции,
  • Аурел Чокой – министр иностранных дел и европейской интеграции,
  • Виорика Думбрэвяну – министр здравоохранения, труда и социальной защиты,
  • Ион Пержу – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды,
  • Павел Войку – министр внутренних дел,
  • Александр Фленкя – вице-премьер по реинтеграции,
  • Сергей Пушкуца – министр финансов (также Сергей Пушкуца может быть предложен вице-премьером),
  • Министр обороны – Виктор Гайчук.
  • Министр обороны – Виктор Гайчук.

Изначально депутаты должны были рассмотреть десять вопросов. Также депутаты сегодня рассмотрят отставку судьи и замглавы Высшей судебной палаты Татьяны Виеру, главы ВСП Иона Друцы и вице-спикера Иона Чебана, ставшего мэром Кишинева.

Консультации с президентом

После отставки правительства Майи Санду президент Молдовы Игорь Додон провел консультации с представителями четырех политических сил страны, представленных в парламенте, – Партией социалистов, блоком ACUM, Демпартией и Партией "Шор". Итоги этих дискуссий таковы - досрочных парламентских выборов можно избежать двумя способами. Первый - создание стабильного парламентского большинства. Второй - голосование за предложенное правительство технократов. 

Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
Поддержат ли демократы кандидатуру Кику на посту премьера Молдовы

Представители парламентских фракций по итогам консультаций с президентом сделали заявления. Социалисты открыты к дискуссиям о формировании большинства с ACUM, но с другим премьером и пересмотром структуры правительства. В блоке ACUM настаивают, что премьером должна остаться Майя Санду, а кабмин должен сохранить тот же состав. Демократы участвовать в коалиционных соглашениях не намерены. Парламентарии от Партии "Шор" остаются в оппозиции.

В результате глава государства в среду вечером предложил кандидата в премьеры. Им стал Ион Кику.

По закону, если новое правительство не сформируют в течение трех месяцев, то парламент должен быть распущен.

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