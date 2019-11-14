Стал известен список министров, которые могут войти в новое правительство

В распоряжении Sputnik оказался предварительный список управленцев, которые могут занять министерские кресла в новом кабмине.

КИШИНЕВ, 14 - Sputnik. Парламент Молдовы в четверг рассмотрит утверждение нового правительства Молдовы. Вопрос был включен в повестку дня по просьбе кандидата в премьеры Иона Кику. Об этом заявила спикер Зинаида Гречаная.

В распоряжении Sputnik оказался предварительный список управленцев, которые могут занять министерские кресла в новом кабмине. Его опубликовал глава юридической комиссии парламента Сергей Литвиненко.

Корнелиу Попович – министр образования, культуры и исследований,

Анатолий Усатый – министр экономики и инфраструктуры,

Фадей Нагачевский – министр юстиции,

Аурел Чокой – министр иностранных дел и европейской интеграции,

Виорика Думбрэвяну – министр здравоохранения, труда и социальной защиты,

Ион Пержу – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды,

Павел Войку – министр внутренних дел,

– министр внутренних дел, Александр Фленкя – вице-премьер по реинтеграции,

Сергей Пушкуца – министр финансов (также Сергей Пушкуца может быть предложен вице-премьером),

Министр обороны – Виктор Гайчук.

Министр обороны – Виктор Гайчук.

Изначально депутаты должны были рассмотреть десять вопросов. Также депутаты сегодня рассмотрят отставку судьи и замглавы Высшей судебной палаты Татьяны Виеру, главы ВСП Иона Друцы и вице-спикера Иона Чебана, ставшего мэром Кишинева.

Консультации с президентом

После отставки правительства Майи Санду президент Молдовы Игорь Додон провел консультации с представителями четырех политических сил страны, представленных в парламенте, – Партией социалистов, блоком ACUM, Демпартией и Партией "Шор". Итоги этих дискуссий таковы - досрочных парламентских выборов можно избежать двумя способами. Первый - создание стабильного парламентского большинства. Второй - голосование за предложенное правительство технократов.

Представители парламентских фракций по итогам консультаций с президентом сделали заявления. Социалисты открыты к дискуссиям о формировании большинства с ACUM, но с другим премьером и пересмотром структуры правительства. В блоке ACUM настаивают, что премьером должна остаться Майя Санду, а кабмин должен сохранить тот же состав. Демократы участвовать в коалиционных соглашениях не намерены. Парламентарии от Партии "Шор" остаются в оппозиции.

В результате глава государства в среду вечером предложил кандидата в премьеры. Им стал Ион Кику.

По закону, если новое правительство не сформируют в течение трех месяцев, то парламент должен быть распущен.

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