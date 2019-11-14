Парламент Молдовы рассматривает вопрос об утверждении нового правительства

В предложенный Ионом Кику список вошли следующие министры:
- Корнелиу Попович – министр образования, культуры и исследований,
- Анатолий Усатый – министр экономики и инфраструктуры,
- Фадей Нагачевский – министр юстиции,
- Аурел Чокой – министр иностранных дел и европейской интеграции,
- Виорика Думбрэвяну – министр здравоохранения, труда и социальной защиты,
- Ион Пержу – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды,
- Павел Войку – министр внутренних дел,
- Александр Фленкя – вице-премьер по реинтеграции,
- Сергей Пушкуца – министр финансов (также Сергей Пушкуца может быть предложен вице-премьером),
- Виктор Гайчук - министр обороны.
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