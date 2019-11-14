Парламент Молдовы рассматривает вопрос об утверждении нового правительства

Высший законодательный орган Молдовы дополнительно включил в повестку дня заседания вопрос об утверждении программы и состава нового правительства страны - смотрите прямую трансляцию.

В предложенный Ионом Кику список вошли следующие министры:

Корнелиу Попович – министр образования, культуры и исследований,

Анатолий Усатый – министр экономики и инфраструктуры,

Фадей Нагачевский – министр юстиции,

Аурел Чокой – министр иностранных дел и европейской интеграции,

Виорика Думбрэвяну – министр здравоохранения, труда и социальной защиты,

Ион Пержу – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды,

Павел Войку – министр внутренних дел,

– министр внутренних дел, Александр Фленкя – вице-премьер по реинтеграции,

Сергей Пушкуца – министр финансов (также Сергей Пушкуца может быть предложен вице-премьером),

Виктор Гайчук - министр обороны.

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