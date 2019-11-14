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Заседание парламента РМ

Парламент Молдовы рассматривает вопрос об утверждении нового правительства

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова

Высший законодательный орган Молдовы дополнительно включил в повестку дня заседания вопрос об утверждении программы и состава нового правительства страны - смотрите прямую трансляцию.

В предложенный Ионом Кику список вошли следующие министры:

  • Корнелиу Попович – министр образования, культуры и исследований,
  • Анатолий Усатый – министр экономики и инфраструктуры,
  • Фадей Нагачевский – министр юстиции,
  • Аурел Чокой – министр иностранных дел и европейской интеграции,
  • Виорика Думбрэвяну – министр здравоохранения, труда и социальной защиты,
  • Ион Пержу – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды,
  • Павел Войку – министр внутренних дел,
  • Александр Фленкя – вице-премьер по реинтеграции,
  • Сергей Пушкуца – министр финансов (также Сергей Пушкуца может быть предложен вице-премьером),
  • Виктор Гайчук - министр обороны.

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