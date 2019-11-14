Парламент Молдовы утвердил новое правительство

Программа нового кабмина отражает видение мер, которые необходимо принять в ближайшие недели, чтобы восстановить работу центральной власти.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Депутаты на заседании в четверг утвердили программу и состав нового правительства под руководством Иона Кику. Это решение поддержали 62 парламентария, представляющие фракции демократов и социалистов.

Депутаты от Партии "Шор" воздержались от голосования, а парламентарии от блока ACUM покинули зал заседаний после того, как их представители выступили с трибуны парламента.

В кабмин Кику вошли: Корнелиу Попович – министр образования, культуры и исследований, Анатолий Усатый – министр экономики и инфраструктуры, Фадей Нагачевский – министр юстиции, Аурелиу Чокой – министр иностранных дел и европейской интеграции, Виорика Думбрэвяну – министр здравоохранения, труда и социальной защиты, Ион Пержу – министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, Павел Войку – министр внутренних дел, Александр Фленкя – вице-премьер по реинтеграции, Сергей Пушкуца – вице-премьер, министр финансов, Виктор Гайчук - министр обороны.

"Учитывая статус миноритарного правительства, назначенного для исправления плачевной ситуации во многих социально-экономических сферах Молдовы, горизонт программы деятельности, которую представляем сегодня, ограничивается по времени до проведения президентских выборов осенью следующего года", - сказал Кику, представляя программу правительства. © Sputnik / Osmatesco Кто он - Ион Кику, новый премьер-министр Молдовы

По его словам, документ отражает видение мер, которые необходимо принять в ближайшие недели и часы, чтобы восстановить работу центральной власти.

В течение 30 дней Кику пообещал парламентариям, что правительство разработает детальный план работы.

Как появилось новое правительство

После отставки правительства Майи Санду президент Молдовы Игорь Додон провел консультации с представителями четырех политических сил страны, представленных в парламенте, – Партией социалистов, блоком ACUM, Демпартией и Партией "Шор". Итоги этих дискуссий таковы - досрочных парламентских выборов можно избежать двумя способами. Первый - создание стабильного парламентского большинства. Второй - голосование за предложенное правительство технократов.

Представители парламентских фракций по итогам консультаций с президентом сделали заявления. Социалисты открыты к дискуссиям о формировании большинства с ACUM, но с другим премьером и пересмотром структуры правительства. В блоке ACUM настаивают, что премьером должна остаться Майя Санду, а кабмин должен сохранить тот же состав. Демократы участвовать в коалиционных соглашениях не намерены. Парламентарии от Партии "Шор" остаются в оппозиции.

В результате глава государства в среду вечером предложил кандидата в премьеры. Им стал Ион Кику, который, в свою очередь, попросил парламент в приоритетном порядке рассмотреть программу и состав нового кабмина.

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